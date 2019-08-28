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Южный ФедеральныйСША поставили Турции условие для возвращения в программу F-35
США поставили Турции условие – избавиться от российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 в полном объеме. По словам главы Пентагона Марка Эспера, только в этом случае Вашингтон рассмотрит возможность возвращения Турции в программу создания истребителей F-35.
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Я совершенно ясно об этом говорил и в публичном, и в частном порядке в контактах с турецкими коллегами: речь идет либо об F-35, либо об С-400. Не об обеих. Нельзя одну поставить в гараж, а другую выкатить. Либо одно, либо другое.
— Марк Эспер, американский политикНовостной фронт 14:24
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