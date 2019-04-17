Политика
США назвали санкции против Венесуэлы предупреждением для РоссииРБК 15:52
Новые санкции против Венесуэлы, которые затронули Центральный банк страны, являются предупреждением «всем внешним участникам, включая Россию», которые предоставляют свой военный потенциал для поддержки правительства Николаса Мадуро.
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Общество
В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти
Обновлено в 08:05
Интернет
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой
Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Космос
Генпрокуратура может возбудить дело об отверстии в «Союзе МС-09»
Генеральная прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 05:55
Футбол
Определились все полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что в Лиге чемпионов определились первые полуфиналисты.
Обновлено в 17:40
Политика
ЦРУ заставило Трампа выслать дипломатов РФ из-за дела Скрипалей
Американские журналисты выяснили, что в 2018 г. Дональд Трамп не планировал высылать российских дипломатов из страны из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 01:23
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Кино
Фильм «Миллиард» выходит в прокат 18 апреля
Чтобы вернуть себе состояние, миллиардер вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло, но для этого ему придется выполнить ещё более сложную задачу - вернуть доверие выросших без отца детей.
Обновлено в 08:53
Политика
СВР внесла ясность в данные о назначении Нарышкина спикером Совфеда
Официальный представитель российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов опроверг слухи о возможном назначении главы ведомства Сергея Нарышкина на должность спикера Совета Федерации России.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу
Обновлено в 16:59
Происшествия
Писатель, публицист Дмитрий Быков впал в кому в больнице Уфы
Публицист приехал в Уфу читать лекции по истории литературы, его госпитализировали с подозрением на инсульт, пишет «Комсомольская правда - Уфа».
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни
В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено в 11:49
Политика
Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности
Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.
Обновлено в 09:27
Кино
Девятый эпизод «Звездных войн» получил название «Восход»
Объявлено полное прокатное название девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: Младший сын сам оплачивает няню, водителя и охрану
Известный российский продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее шестилетний сын Саша, несмотря на стол юный возраст, уже заработал десять миллионов рублей.
Обновлено в 08:07
Здоровье
Развенчан главный миф о здоровом питании
Журналист австрийского издания Der Standard Гюнтер Брандшеттер опроверг утверждения, что здоровое питание влияет на продолжительность жизни, спасает от инфаркта и рака.
Обновлено в 17:35
Футбол
Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика
Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Политика
Луценко: Никакого списка «неприкасаемых» от посла США не было
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Луценко в интерью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Киеве якобы передала ему список «неприкасаемых» лиц, против которого украинской юстиции ни в коем случае нельзя возбуждать никаких дел.
Обновлено в 16:34
Баскетбол
«Реал» одолел «Панатинаикос» в первом матче серии Евролиги
Обновлено в 17:39
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Авто
Хэтчбек Lada XRay получит вариатор
АвтоВАЗ в ближайшем будущем планирует оснастить хэтчбек Lada XRay вариатором Jatco.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Пак не простил Мамаева и Кокорина
Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
Обновлено в 15:56
Авто
Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX
Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.
Обновлено в 12:55
Политика
Новак заявил о наличии вариантов на случай перекрытия Минском «Дружбы»
У России есть варианты переориентации поставок нефти с нефтепровода «Дружба» на порты.
Обновлено в 09:56
Теннис
Димитров сыграет с Надалем в третьем круге турнира в Монте-Карло
Следующим соперником 27-летнего Димитрова станет второй сеяный соревнований Рафаэль Надаль.
Обновлено в 11:07