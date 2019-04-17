Политика

США назвали санкции против Венесуэлы предупреждением для РоссииРБК 15:52

Новые санкции против Венесуэлы, которые затронули Центральный банк страны, являются предупреждением «всем внешним участникам, включая Россию», которые предоставляют свой военный потенциал для поддержки правительства Николаса Мадуро.
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США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы

РИА Новости14:41

Венесуэла продолжает поставлять нефть на Кубу

OilCapital.ru15 апреля в 06:53

Вашингтон предостерёг Москву от поддержки Николаса Мадуро

Эхо Москвы15:30

Болтон назвал новые санкции против Венесуэлы «предупреждением для России»

НТВ17:01

США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа

ТАСС14:45

США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы

Газета.Ru17:02

США: Санкции против Венесуэлы — это сигнал для России

Росбалт16:14
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Общество

В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти

Обновлено в 08:05
Интернет

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес

Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой

Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Китай успешно испытывает перспективный турбореактивный двигатель

Обновлено в 14:19
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Космос

Генпрокуратура может возбудить дело об отверстии в «Союзе МС-09»

Генеральная прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 05:55
Футбол

Определились все полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов

Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что в Лиге чемпионов определились первые полуфиналисты.
Обновлено в 17:40
Политика

ЦРУ заставило Трампа выслать дипломатов РФ из-за дела Скрипалей

Американские журналисты выяснили, что в 2018 г. Дональд Трамп не планировал высылать российских дипломатов из страны из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 01:23
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Кино

Фильм «Миллиард» выходит в прокат 18 апреля

Чтобы вернуть себе состояние, миллиардер вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло, но для этого ему придется выполнить ещё более сложную задачу - вернуть доверие выросших без отца детей.
Обновлено в 08:53
Политика

СВР внесла ясность в данные о назначении Нарышкина спикером Совфеда

Официальный представитель российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов опроверг слухи о возможном назначении главы ведомства Сергея Нарышкина на должность спикера Совета Федерации России.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу

Обновлено в 16:59
Происшествия

Писатель, публицист Дмитрий Быков впал в кому в больнице Уфы

Публицист приехал в Уфу читать лекции по истории литературы, его госпитализировали с подозрением на инсульт, пишет «Комсомольская правда - Уфа».
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни

В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено в 11:49
Политика

Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности

Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Опубликовано видео конфликта Панкратова-Черного с бортпроводниками

Обновлено в 10:56
Кино

Девятый эпизод «Звездных войн» получил название «Восход»

Объявлено полное прокатное название девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Яна Рудковская: Младший сын сам оплачивает няню, водителя и охрану

Известный российский продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее шестилетний сын Саша, несмотря на стол юный возраст, уже заработал десять миллионов рублей.
Обновлено в 08:07
Наука

Частота сердцебиения указывает на продолжительность жизни мужчин

Обновлено в 17:17
Здоровье

Развенчан главный миф о здоровом питании

Журналист австрийского издания Der Standard Гюнтер Брандшеттер опроверг утверждения, что здоровое питание влияет на продолжительность жизни, спасает от инфаркта и рака.
Обновлено в 17:35
Футбол

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Политика

Луценко: Никакого списка «неприкасаемых» от посла США не было

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Луценко в интерью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Киеве якобы передала ему список «неприкасаемых» лиц, против которого украинской юстиции ни в коем случае нельзя возбуждать никаких дел.
Обновлено в 16:34
Баскетбол

«Реал» одолел «Панатинаикос» в первом матче серии Евролиги

Обновлено в 17:39
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Авто

Хэтчбек Lada XRay получит вариатор

АвтоВАЗ в ближайшем будущем планирует оснастить хэтчбек Lada XRay вариатором Jatco.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Пак не простил Мамаева и Кокорина

Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
Обновлено в 15:56
Авто

Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX

Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.
Обновлено в 12:55
Политика

Новак заявил о наличии вариантов на случай перекрытия Минском «Дружбы»

У России есть варианты переориентации поставок нефти с нефтепровода «Дружба» на порты.
Обновлено в 09:56
Теннис

Димитров сыграет с Надалем в третьем круге турнира в Монте-Карло

Следующим соперником 27-летнего Димитрова станет второй сеяный соревнований Рафаэль Надаль.
Обновлено в 11:07
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