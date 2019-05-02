Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»ТАСС 05:40

Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, BMW или Mercedes. Покупайте дешевый, но ненадежный продукт. Если вы спросите наших друзей на Украине, то они вам могут сказать, что надежности и доступности там нет.

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