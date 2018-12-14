Армия и оружие
Американский самолет завоевания господства в воздухе следующего поколения называется PCA (Penetrating Counter Air). Через 15 лет он сменит в ВВС США все нынешние истребители, кроме F-35, и будет стоить порядка 300 миллионов долларов за штуку.
Российская газета08:04
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с чего всё началось
Стоимость нового американского истребителя шестого поколения, который должен прийти на смену F-15C/Ds и F-22, может составить $300 млн, передает интернет-портал Defense News со ссылкой на доклад комитета Конгресса США по бюджету.Газета.Ru09:23
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Военное обозрение14 декабря в 23:51
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