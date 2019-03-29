Политика
США назвали целью присутствия российских военных в Венесуэле восстановление С-300Московский Комсомолец 14:46
Российские военные специалисты приехали в Венесуэлу, чтобы восстановить систему ЗРК С-300, сообщает в официальном Twitter МИД США. В работе С-300 появились сбои в результате недавних отключений электроэнергии.
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США назвали целью присутствия российских военных в Венесуэле восстановление С-300
Московский Комсомолец14:46
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
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