Политика

США назвали целью присутствия российских военных в Венесуэле восстановление С-300Московский Комсомолец 14:46

Российские военные специалисты приехали в Венесуэлу, чтобы восстановить систему ЗРК С-300, сообщает в официальном Twitter МИД США. В работе С-300 появились сбои в результате недавних отключений электроэнергии.
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США назвали причину присутствия военных РФ в Венесуэле восстановлением С-300

Пятый канал18:07

США назвали целью присутствия российских военных в Венесуэле восстановление С-300

Московский Комсомолец14:46
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
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Армия и оружие

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«Эспаньол» – Пике: «Наши ценности не измеряются в евро»

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Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
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Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160

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