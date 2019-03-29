Политика
США назвали цель российских военных в ВенесуэлеПарламентская газета 15:16
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что российские военные прилетели в Каракас для восстановления работы систем противоздушной обороны С-300 после масштабного отключения электроэнергии в стране.
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Происшествия
Ишаев обжаловал свой домашний арест
Защита бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве, подала жалобу на решение суда о его домашнем аресте, сообщил адвокат бывшего чиновника Павел Зайцев.
Обновлено в 11:41
Теннис
Изнер вышел в финал турнира в Майами
Обновлено в 15:25
Происшествия
Кадырову сдался чеченец, устроивший смертельное ДТП в Москве
Муслим Джамбеков, который несколько дней назад устроил смертельное ДТП в Москве, пришел в правоохранительные органы Чечни, сообщает телеграм-канал главы республики Рамзана Кадырова.
Обновлено в 05:19
Общество
Иностранным мигрантам запретили работать в Якутии
В четверг, 28 марта, глава республики Якутия Айсен Николаев подписал документ, согласно которому иностранным мигрантам запрещено работать в некоторых сферах.
Обновлено вчера в 05:39
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу
Ребенок, находясь в общественном бассейне, засунул руку в сливную трубу, и не смог ее вытащить — ни сам, ни с помощью взрослых.
Обновлено в 17:19
Здоровье
В Дагестане сменилось руководство восьми медучреждений
В рамках очередного заседания коллегии Минздрава РД, прошедшего 28 марта под руководством главы ведомства Джамалудина Гаджиибрагимова, были озвучены изменения, внесенные в кадровый состав системы здравоохранения республики.
Обновлено в 05:58
Футбол
Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
Обновлено в 17:09
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Авто
Kia представила новый компактный кроссовер
Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.
Обновлено вчера в 05:07
Авто
Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань
Обновлено в 02:07
Политика
Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном суде
Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160
Ранее в Великобритании сообщили, что истребители ВВС сопровождали российские Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.
Обновлено в 16:01
Политика
Бутину могут депортировать из США в день приговора
Обновлено в 16:07
Гаджеты
СМИ: Apple отказалась от беспроводного зарядного устройства Air Power
Компания Apple приняла решение отказаться от беспроводного зарядного устройства Air Power.
Обновлено в 16:35
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено в 13:31
Гаджеты
Twitter получил новый ночной режим Dark Mode
Обновлено в 04:53
Кино
Российский фильм «Спасти Ленинград» покажут в США
Российская военная драма «Спасти Ленинград» выйдет на экраны кинотеатров США и Германии.
Обновлено в 13:30
Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Скончался бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский, сообщила «Медуза» со ссылкой на его подругу и заместителя в «Коммерсантъ-Власти» и Openspace.ru Вероника Куцылло.
Обновлено в 17:32
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России
Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поразила поклонников короткой стрижкой
На снимке Боярская изображена с короткой стрижкой, в джинсовой куртке и кожаной юбке.
Обновлено в 13:39
Политика
В Госдуме предложили преодолеть вето Совфеда на закон о хостелах
Госдума в начале марта приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, который был отклонен Советом Федерации.
Обновлено в 16:41
Технологии
Boston Dynamics представила робота-грузчика
Компания Boston Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, на своем YouTube-канале продемонстрировала робота Handle, оснащенного манипулятором с присосками для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Обновлено вчера в 21:20
Спорт
Исинбаева встала на сторону IAAF в вопросе правил, касающихся уровня тестостерона у легкоатлеток
Обновлено в 13:53
Общество
Кита Флинта проводили с плясками у гроба
Церемония прощания с Китом Флинтом в церкви была закрытой. Однако поклонники танцевали и пили под хиты группы на улице.
Обновлено в 14:57
Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 13:37