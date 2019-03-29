Политика

США назвали цель российских военных в ВенесуэлеПарламентская газета 15:16

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что российские военные прилетели в Каракас для восстановления работы систем противоздушной обороны С-300 после масштабного отключения электроэнергии в стране.
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В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300

RT на русском14:49

В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300

РИА Новости14:37

США «раскрыли» цель российских военных в Венесуэле

News.ru14:09

США заподозрили российских военных в Венесуэле в восстановлении работы С-300

Известия14:02

В США назвали целью российских военных в Венесуэле восстановление С-300

РБК13:55

США объяснили присутствие российских военных в Венесуэле

Взгляд.ру13:49

США заявили, что российские военные в Венесуэле помогают наладить работу С-300

Интерфакс13:38
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Происшествия

Ишаев обжаловал свой домашний арест

Защита бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве, подала жалобу на решение суда о его домашнем аресте, сообщил адвокат бывшего чиновника Павел Зайцев.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Подростки объяснили, зачем осквернили Вечный огонь на Кубани

Обновлено в 14:18
Теннис

Изнер вышел в финал турнира в Майами

Обновлено в 15:25
Происшествия

Кадырову сдался чеченец, устроивший смертельное ДТП в Москве

Муслим Джамбеков, который несколько дней назад устроил смертельное ДТП в Москве, пришел в правоохранительные органы Чечни, сообщает телеграм-канал главы республики Рамзана Кадырова.
Обновлено в 05:19
Общество

Иностранным мигрантам запретили работать в Якутии

В четверг, 28 марта, глава республики Якутия Айсен Николаев подписал документ, согласно которому иностранным мигрантам запрещено работать в некоторых сферах.
Обновлено вчера в 05:39
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу

Ребенок, находясь в общественном бассейне, засунул руку в сливную трубу, и не смог ее вытащить — ни сам, ни с помощью взрослых.
Обновлено в 17:19
Здоровье

В Дагестане сменилось руководство восьми медучреждений

В рамках очередного заседания коллегии Минздрава РД, прошедшего 28 марта под руководством главы ведомства Джамалудина Гаджиибрагимова, были озвучены изменения, внесенные в кадровый состав системы здравоохранения республики.
Обновлено в 05:58
Футбол

Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
Обновлено в 17:09
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Авто

Kia представила новый компактный кроссовер

Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.
Обновлено вчера в 05:07
Авто

Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей

Обновлено вчера в 23:35
Политика

Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань

Обновлено в 02:07
Политика

Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном суде

Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).
Обновлено в 13:38
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160

Ранее в Великобритании сообщили, что истребители ВВС сопровождали российские Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.
Обновлено в 16:01
Политика

Бутину могут депортировать из США в день приговора

Обновлено в 16:07
Гаджеты

СМИ: Apple отказалась от беспроводного зарядного устройства Air Power

Компания Apple приняла решение отказаться от беспроводного зарядного устройства Air Power.
Обновлено в 16:35
Общество

Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено в 13:31
Гаджеты

Twitter получил новый ночной режим Dark Mode

Обновлено в 04:53
Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

Обновлено в 07:17
Кино

Российский фильм «Спасти Ленинград» покажут в США

Российская военная драма «Спасти Ленинград» выйдет на экраны кинотеатров США и Германии.
Обновлено в 13:30
Общество

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Скончался бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский, сообщила «Медуза» со ссылкой на его подругу и заместителя в «Коммерсантъ-Власти» и Openspace.ru Вероника Куцылло.
Обновлено в 17:32
Наука

Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок

Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России

Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская поразила поклонников короткой стрижкой

На снимке Боярская изображена с короткой стрижкой, в джинсовой куртке и кожаной юбке.
Обновлено в 13:39
Политика

В Госдуме предложили преодолеть вето Совфеда на закон о хостелах

Госдума в начале марта приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, который был отклонен Советом Федерации.
Обновлено в 16:41
Технологии

Boston Dynamics представила робота-грузчика

Компания Boston Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, на своем YouTube-канале продемонстрировала робота Handle, оснащенного манипулятором с присосками для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Обновлено вчера в 21:20
Спорт

Исинбаева встала на сторону IAAF в вопросе правил, касающихся уровня тестостерона у легкоатлеток

Обновлено в 13:53
Общество

Кита Флинта проводили с плясками у гроба

Церемония прощания с Китом Флинтом в церкви была закрытой. Однако поклонники танцевали и пили под хиты группы на улице.
Обновлено в 14:57
Футбол

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 13:37
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