Политика

США назвали арест Гуайдо «последней ошибкой» МадуроГазета.Ru 03:13

Москва потребовала от Вашингтона прекратить подталкивать Венесуэлу к гражданской войне. Уголовное дело против оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо является "последней ошибкой" венесуэльского президента Николаса Мадуро, заявили в Белом доме.
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США пригрозили «серьезными последствиями» за арест Гуайдо

Известиявчера в 18:41

Вашингтон: арест лидера оппозиции Венесуэлы станет «последней ошибкой» Мадуро

URA.Ruвчера в 19:58

В США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» Мадуро

RT на русскомвчера в 20:54

Штаты пообещали «очень серьезные последствия» в ответ на арест Гуаидо

Народные новостивчера в 18:58

США назвали арест Гуайдо «последней ошибкой» Мадуро

Газета.Ru03:13

В США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» Мадуро

РИА Новостивчера в 18:02

В администрации США заявили, что арест Гуайдо будет «последней ошибкой» Мадуро

ТАССвчера в 17:50
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Политика

Дочь Бжезинского обвинила Трампа в «невероятно неуместном объятии»

Журналистка и телеведущая Мика Бжезински, дочь бывшего советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, во время обсуждения ситуации с Джо Байденом заявила, что однажды Дональд Трамп позволил себе неподобающее поведение в её адрес.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Происшествия

Семья из Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей

Семейная пара в Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей. Об этом сообщает портал «Наш город».
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

При взрывах в Афганистане погибли два человека

Обновлено в 03:03
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Противолодочный самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Обновлено в 00:06
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Дрель вместо мотора: блогеры поставили эксперимент

Обновлено вчера в 06:30
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У мужчины изъяли контрабанду в размере 131 черепахи

Обновлено в 01:59
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Два китайских студента обманули Apple на миллион долларов

В США Федеральное бюро расследований раскрыло схему обмана, которой пользовались два студента из Китая, чтобы легко заработать.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

В Польше поезд протаранил машину скорой помощи

В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

Кладоискатель нашел в поле золотую монету стоимостью сто тысяч фунтов

Оценщики полагают, что за нее можно выручить не менее 100 тысяч фунтов стерлингов (8,6 миллиона рублей).
Обновлено в 01:46
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Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

Производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году рухнуло на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет, сообщил Росстат 20 марта.
Обновлено в 02:00
Политика

Трамп потребовал объяснить выдачу Бельгией гуманитарных виз сирийцам

Администрация президента США Дональда Трампа направила письмо главе МИД Бельгии Дидье Рейндерсу, в котором призвала власти объяснить ситуацию с выдачей гуманитарных виз свыше 1,5 тысячи граждан Сирии, сообщило в субботу агентство Belga.
Обновлено в 03:14
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Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Обновлено 03 апреля в 11:11
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска

В челябинском парке имени Гагарина дикий волк искусал ребенка, когда тот захотел поиграть с ним.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено вчера в 07:35
Политика

Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В бельгийском Антверпене столкнулись два прогулочных судна

В результате столкновения двух прогулочных судов на реке Шельда в бельгийском Антверпене пострадали 18 человек.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено вчера в 14:31
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Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

Обновлено вчера в 20:53
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Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения

7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.
Обновлено вчера в 06:25
Экономика

«Магнит» раскрыл противоречащие заявлению «Ленты» детали переговоров

Утром, 5 апреля, сеть «Лента» сообщила, что «Магнит» делал предложение о покупке компании, но потенциальный покупатель не обеспечил ясность в отношении сроков и условий потенциальной сделки.
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Эксперты провели анализ и назвали плюсы и минусы применения дешевого «лекарства».
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