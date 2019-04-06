Политика
США назвали арест Гуайдо «последней ошибкой» МадуроГазета.Ru 03:13
Москва потребовала от Вашингтона прекратить подталкивать Венесуэлу к гражданской войне. Уголовное дело против оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо является "последней ошибкой" венесуэльского президента Николаса Мадуро, заявили в Белом доме.
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Политика
Дочь Бжезинского обвинила Трампа в «невероятно неуместном объятии»
Журналистка и телеведущая Мика Бжезински, дочь бывшего советника президента США по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, во время обсуждения ситуации с Джо Байденом заявила, что однажды Дональд Трамп позволил себе неподобающее поведение в её адрес.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Происшествия
Семья из Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей
Семейная пара в Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей. Об этом сообщает портал «Наш город».
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
При взрывах в Афганистане погибли два человека
Обновлено в 03:03
Авто
Дрель вместо мотора: блогеры поставили эксперимент
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
У мужчины изъяли контрабанду в размере 131 черепахи
Обновлено в 01:59
Гаджеты
Два китайских студента обманули Apple на миллион долларов
В США Федеральное бюро расследований раскрыло схему обмана, которой пользовались два студента из Китая, чтобы легко заработать.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
В Польше поезд протаранил машину скорой помощи
В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Кладоискатель нашел в поле золотую монету стоимостью сто тысяч фунтов
Оценщики полагают, что за нее можно выручить не менее 100 тысяч фунтов стерлингов (8,6 миллиона рублей).
Обновлено в 01:46
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Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
Производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году рухнуло на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет, сообщил Росстат 20 марта.
Обновлено в 02:00
Политика
Трамп потребовал объяснить выдачу Бельгией гуманитарных виз сирийцам
Администрация президента США Дональда Трампа направила письмо главе МИД Бельгии Дидье Рейндерсу, в котором призвала власти объяснить ситуацию с выдачей гуманитарных виз свыше 1,5 тысячи граждан Сирии, сообщило в субботу агентство Belga.
Обновлено в 03:14
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Обновлено 03 апреля в 11:11
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска
В челябинском парке имени Гагарина дикий волк искусал ребенка, когда тот захотел поиграть с ним.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В бельгийском Антверпене столкнулись два прогулочных судна
В результате столкновения двух прогулочных судов на реке Шельда в бельгийском Антверпене пострадали 18 человек.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
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Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей
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Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Религия
Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения
7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.
Обновлено вчера в 06:25
Экономика
«Магнит» раскрыл противоречащие заявлению «Ленты» детали переговоров
Утром, 5 апреля, сеть «Лента» сообщила, что «Магнит» делал предложение о покупке компании, но потенциальный покупатель не обеспечил ясность в отношении сроков и условий потенциальной сделки.
Обновлено вчера в 12:08
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Эксперты провели анализ и назвали плюсы и минусы применения дешевого «лекарства».
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Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь период
Льготный ипотечный кредит по субсидируемой ставке начнут выдавать российским семьям с детьми.
Обновлено вчера в 09:53