Политика
США назвали арест Гуайдо «последней ошибкой» МадуроГазета.Ru 03:13
Москва потребовала от Вашингтона прекратить подталкивать Венесуэлу к гражданской войне. Уголовное дело против оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо является "последней ошибкой" венесуэльского президента Николаса Мадуро, заявили в Белом доме.
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США вряд ли решатся на «военные меры» в ответ на арест Гуаидо, считает политолог
Народные новости04:08
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Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Футбол
Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»
Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Трамп потребовал объяснить выдачу Бельгией гуманитарных виз сирийцам
Администрация президента США Дональда Трампа направила письмо главе МИД Бельгии Дидье Рейндерсу, в котором призвала власти объяснить ситуацию с выдачей гуманитарных виз свыше 1,5 тысячи граждан Сирии, сообщило в субботу агентство Belga.
Обновлено в 03:14
Экономика
Медведев рассказал о ситуации с расходованием средств на нацпроекты
Власти РФ рассматривают вопрос о предоставлении регионам бюджетных субсидий на весь срок реализации нацпроектов, работа над которыми будет публичной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:38
Музыка
Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»
Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Гаджеты
Швейцарский стартап увеличит пробег электрокаров до 1000 километров
Обновлено вчера в 03:34
Шоу-бизнес
Волочкова похвасталась перед подписчиками огромной коллекцией туфель
Балерина Анастасия Волочкова похвасталась перед подписчиками большой коллекцией обуви.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
В бельгийском Антверпене столкнулись два прогулочных судна
В результате столкновения двух прогулочных судов на реке Шельда в бельгийском Антверпене пострадали 18 человек.
Обновлено в 03:11
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
За призывы отказаться от прививок россиян могут наказать
За призывы отказаться от прививок россиян могут наказать. В Минздраве готовят соответствующий законопроект.
Обновлено вчера в 05:05
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке
Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы № 21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.
Обновлено в 03:55
Происшествия
При пожаре в частном доме под Владимиром погибли бабушка и двое внуков
После ликвидации пожара на площади 20 квадратных метров были обнаружены тела бабушки, восьмимесячной девочки и пятилетнего мальчика.
Обновлено в 04:06
Происшествия
На трассе под Киевом взорвался автомобиль
Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
Музыка
Племянник джазмена Лундстрема прибыл в Читу на открытие «Цветущего багульника»
Племянник известного джазмена – уроженца Забайкалья Олега Лундстрема прибыл в Читу утром 6 апреля.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес
Егор Крид рассказал, что его ждёт после ухода из Black Star
Егор Крид впервые вышел в свет с момента начала шумихи в СМИ о его уходе из Black Star.
Обновлено в 03:07
Общество
Житель Троицка сменил имя ради 200 кг пельменей
В Троицке 18-летний Роман Грошев сменил имя и фамилию, чтобы выиграть 200 килограммов пельменей.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Росстат: более половины россиян занимались самолечением
Более 2% россиян в возрасте старше 15 лет, нуждающихся в медицинской помощи, обращались за помощью к народным целителям, гомеопатам и экстрасенсам вместо врачей, следует из данных Росстата.
Обновлено вчера в 09:31
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено вчера в 16:26
Общество
В Москве на выходных ожидается облачная погода и осадки
Облачную погоду и небольшие осадки обещают синоптики в Москве 6 и 7 апреля. Информация об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 02:05
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Авто
Названа стоимость нового кроссовера Tesla Model Y для России
Стоимость последней составляет 6,2 млн рублей, тогда как заднеприводная моделей оценена от 4,8 млн рублей, а полноприводный вариант получил ценник 5,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:43
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено 04 апреля в 12:20
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Музыка
«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием
В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено вчера в 14:08
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43