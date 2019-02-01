Политика

США нашли у России еще больше запрещенных ракетLenta.ru 03:37

США считают, что Россия развернула еще больше крылатых ракет наземного базирования 9М729, которые, по версии Вашингтона, нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этой пишет The Wall Street Journal.
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Вашингтон сообщил союзникам о том, что Россия якобы увеличила число ракет 9М729, что нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет The Wall Street Journal
 со ссылкой на собственный источник.
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