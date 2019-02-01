США нашли у России еще больше запрещенных ракетLenta.ru 03:37

с чего всё началось

США считают, что Россия развернула еще больше крылатых ракет наземного базирования 9М729, которые, по версии Вашингтона, нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этой пишет The Wall Street Journal.

США нашли у России еще больше запрещенных ракет

Авто Kia Rio X-Line получил увеличенный клиренс и подорожал С 1 февраля дилеры корейской марки начали продажи X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом (он вырос на 20-25 мм зависимости от размера колес).

Армия и оружие Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27 В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.

Транспорт «Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".

Общество Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей Трансграничная компания Google перевела на счет Роскомнадзора полмиллиона рублей - штраф за то, что IT-компания не выполнила требование законодательства для поисковых систем о подключении к реестру запрещенной информации для фильтрации поисковой выдачи.

Авто В России летом появится рестайлинговый Mercedes-Benz V-Class Для обновленного Mercedes-Benz V-Class предусмотрена дизельная 2-литровая «четверка» OM 654 тягой 190 л.с./440 Нм (версия V 250 d) и 239 л.с./500 Нм (V 300 d). Минивэн может разгоняться до скорости в 220 км/ч.

Происшествия В Москве демонтируют обрушившийся козырёк бизнес-центра «Гидропроект» Ночью в Москве под тяжестью снега обрушился массивный козырёк у входа в бизнес-центр «Гидропроект» на Волоколамском шоссе.

Авто Новый седан Subaru Legacy получит тачскрин в стиле Tesla Похожий тачскрин есть и у автомобилей Tesla. Будет ли пересмотрена техническая начинка седана, не сообщается.

Происшествия СКР предъявил окончательное обвинение двум участникам «Нового величия» Следственный комитет России (СКР) предъявил участнице сообщества «Новое величие» 18-летней Анне Павликовой обвинение в окончательной редакции в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 статьи 282.1 УК РФ), сообщила ТАСС ее адвокат Ольга Карлова.

Экономика «Яндекс.Еда» сделала доставку платной По словам гендиректора "Яндекс.Еды" Максима Фирсова, платная доставка является необходимым этапом в развитии сервиса.

Финансы Сбербанк повысил ставки по всем рублевым вкладам Сбербанк с 1 февраля повышает ставки по рублевым вкладам, а также запускает новый промовклад, говорится в релизе, распространенном пресс-службой Сбербанка.

Транспорт Автопарк каршеринга Москвы вырастет до 20 тыс. автомобилей в 2019 году "Сегодня горожанам доступно почти 17 тысяч машин для аренды, а к концу года число автомобилей составит не менее 20 тысяч", - рассказал Максим Ликсутов.

Армия и оружие Военные пробили с помощью взрыва протоку в обвале на реке Бурее Военные инженеры произвели новый подрыв слоя скальных пород на Бурейском водохранилище, в результате которого удалось разрушить перемычку между верхними слоями водоёма и проделанным каналом.

Интернет Apple наказала Facebook за нарушение требований App Store Компания Apple лишила Facebook корпоративного сертификата разработчика социальной сети.

Общество «Ростелеком» опроверг информацию о сбоях в работе портала госуслуг "Ростелеком" опроверг информацию о возникновении сбоев в работе портала госуслуг. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

Наука В тающем антарктическом леднике обнаружена гигантская полость Исследователи обнаружили в антарктическом леднике Туэйтса огромную полость, которая была образована в нем в результате таяния.

Авто Toyota начала производство новых Corolla для России На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.