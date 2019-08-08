с чего всё началось

Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt). Об этом сегодня, 8 августа, пишет немецкое издание Junge Welt.

Общество Названа зарплата российских космонавтов В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Происшествия Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев 8 августа добровольно сдался правоохранительным органам.

Политика Медведев прокомментировал события в Киргизии Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.

Технологии МТС позволит донатить бургеры, кофе и сертификаты на WASD.TV Сервис работает с такими программами, как OBS Studio и XSplit. Альтернативные донаты интегрированы в чат канала стримера.

Армия и оружие В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95 Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.

Происшествия Москвич подарил матери билеты на «Царя Эдипа» и убил ее По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры.

Политика В Сербии предложили передать Косово России Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.

Футбол Украинский вратарь дисквалифицирован за расизм Украинский вратарь латвийского клуба "Вентспилс" Константин Махновский получил десятиматчевую дисквалификацию за расизм, сообщает официальный сайт УЕФА.

Происшествия Задержанные в Польше россияне арестованы Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.

Политика Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».

Политика Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.

Политика Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.

Происшествия Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.

Экономика Росстат сообщил о росте цен на хлеб По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм.

Гаджеты Samsung представила Samsung Galaxy Note 10 Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.

Футбол УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов Официальный сайт УЕФА опубликовал список претендентов на индивидуальные награды по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Интернет ФАС возбудила дело против Apple после жалобы «Лаборатории Касперского» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против американской компании Apple после жалобы «Лаборатории Касперского», сообщила RNS начальник управления по связи ФАС Елена Заева.

Теннис Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Монреале Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монреале.

Политика В МИД России оценили отмену переговоров властей Венесуэлы и оппозиции В Министерстве иностранных дел России выразили глубокое сожаление в связи с отменой запланированного ранее раунда переговоров на Барбадосе между властями Венесуэлы и оппозицией.

Происшествия Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов» Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.