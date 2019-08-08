Политика
США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»REGNUM 10:14
Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt). Об этом сегодня, 8 августа, пишет немецкое издание Junge Welt.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Политика
В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 09:49
Общество
Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном»
Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.
Обновлено в 08:24
Политика
К Зеленскому не пустили российскую журналистку
Журналистку телеканала "Россия" не подпустили к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его посещения Константинопольского патриарха Варфоломея.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Милла Йовович заявила о третьей беременности
Голливудская актриса Милла Йовович заявила о третьей беременности.
Обновлено в 00:45
Здоровье
Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения
Как сообщил агентству «Москва» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, колебания атмосферного давления могут спровоцировать у большинства горожан слабость и проблемы со сном.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Под Новороссийском автобус упал с обрыва
В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.
Обновлено вчера в 23:43
Кино
Актеры Нагиев и Назаров снимутся в продолжении сериала «Кухня» на СТС
Новости о съемках продолжения сериала «Кухня» появились в прошлом месяце.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Яшин получил новый административный арест на 10 суток
Обновлено в 11:22
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Общество
У берегов России впервые обнаружили «сельдяного короля»
У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля - полуглубоководную рыбу, длина которой может доходить до 11 м. Пока ученые гадают, как он сюда попал, жители опасаются, что легенды о том, что появление сельдяного короля предвещает цунами, окажутся правдивы.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
В посольстве США на Украине отметили «храбрость» Зеленского
Посольство США на Украине похвалило за «храбрость и сдержанность» президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:26
Политика
Власти Люксембурга планируют легализовать марихуану
Минздрав Люксембурга планирует полностью легализовать марихуану в стране в ближайшие два года.
Обновлено в 07:06
Общество
Более 60% магазинов в РФ не подписывают продукцию с заменителем молока
Около 2/3 магазинов (63%) не разместили в торговом зале информационную надпись «Продукты без заменителя молочного жира» и не отделили такие продукты от продукции с молочным жиром.
Обновлено в 00:58
Политика
«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии
На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).
Обновлено в 11:01
Политика
В Крыму назвали заклинанием обещание Зеленского вернуть полуостров
Последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о перспективе возвращения Крыма в состав незалежной напоминает постоянно повторяющеесяся заклинание, никак не соответствующее реальности.
Обновлено в 03:40
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Здоровье
Врач рассказала, кому нельзя есть сыр с плесенью
Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала, кому стоит забыть о сырах с плесенью, пишет «АиФ».
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Политика
Кремль подтвердил визит Путина в Финляндию
Представители Кремля подтвердили визит президента РФ Владимира Путина в Финляндию.
Обновлено в 09:53
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать Галяминой в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала не регистрировать кандидатом в Мосгордуму муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину.
Обновлено в 10:13
Политика
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
На западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 20 человек
В Турции после подземных толчков медицинская помощь потребовалась более чем двум десяткам человек, заявил 8 августа журналистам руководитель турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Подмосковье полиция завела дело на криминального авторитета Сутулого
Полиция завела дело о занятии "высшего положения в преступной иерархии" против криминального авторитета Ахмеда Сутулого, сообщили в ГУМВД России по Московской области.
Обновлено в 08:10
Футбол
«Интер» объявил о трансфере Лукаку
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку переходит в итальянский "Интер", сообщает пресс-служба миланской команды.
Обновлено в 11:20
Энергетика
«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание
Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
Обновлено в 10:21
Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%
Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме
По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 10:56