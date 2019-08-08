Политика
США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»REGNUM 10:14
Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt). Об этом сегодня, 8 августа, пишет немецкое издание Junge Welt.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Обновлено в 11:30
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 09:22
Политика
В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения акций
Комиссия Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать в населённых пунктах места, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.
Обновлено в 11:10
Политика
В Сербии предложили передать Косово России
Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.
Обновлено в 10:07
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
Обновлено вчера в 04:30
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Политика
Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено в 12:21
Общество
Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд
Третью двойню подряд родила жительница подмосковных Химок, всего семья воспитывает семь детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 10:51
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов»
Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Сторонники Атамбаева направляются в Бишкек
Около тысячи сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выдвинулись от от его дома в пригородном селе Кой-Таш и направляются в Бишкек.
Обновлено в 12:42
Политика
МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
Обновлено в 11:06
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Обновлено в 06:11
Хоккей
«Барыс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком»
Хоккейный клуб «Барыс» в матче домашнего Кубка президента Республики Казахстан оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 5:3 Старт встречи остался за командой гостей: к середине первого периода «Нефтехимик» обеспечил себе преимущество в две шайбы усилиями нападающих Зака Митчелла и Павла Порядина.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 11:16
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Футбол
«Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо
Обновлено в 12:44
Технологии
«Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян
Главный научно-исследовательский вычислительный центр (ГлавНИВЦ) при управлении делами президента продает сервисы, которые позволяют найти информацию о любом человеке.
Обновлено в 12:47
Политика
Эрдоган вновь заявил о непризнании Крыма частью России
Турция отказывается признавать легитимность воссоединения Крыма с Российской Федерацией, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 03:52
Кино
Квентин Тарантино: обожаю «Ночной дозор» Бекмамбетова
Обновлено в 01:00
Транспорт
Собянин рассказал о завершении проходки сразу двух тоннелей БКЛ метро
Два щита заканчивают работы одновременно - такого в истории подземки еще не было, - пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев строящуюся станцию "Улица Народного Ополчения".
Обновлено в 08:21
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy Note10
Как и ожидалось, сегодня ночью компания Samsung официально представила смартфоны Samsung Galaxy Note10 и Note10+.
Обновлено в 08:08