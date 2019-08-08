с чего всё началось

Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt). Об этом сегодня, 8 августа, пишет немецкое издание Junge Welt.

Происшествия Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан, передает корреспондент "Интерфакса".

Политика В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения акций Комиссия Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать в населённых пунктах места, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.

Политика В Сербии предложили передать Косово России Глава партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович выступил с предложением передать Косово в пользование России.

Общество МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Политика Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.

Общество Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд Третью двойню подряд родила жительница подмосковных Химок, всего семья воспитывает семь детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Финансы Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.

Общество Названа зарплата российских космонавтов В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Энергетика Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.

Происшествия Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов» Начальник СИЗО «Кресты» не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе.

Происшествия Сторонники Атамбаева направляются в Бишкек Около тысячи сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выдвинулись от от его дома в пригородном селе Кой-Таш и направляются в Бишкек.

Политика МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.

Хоккей «Барыс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» Хоккейный клуб «Барыс» в матче домашнего Кубка президента Республики Казахстан оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика», встреча завершилась со счётом 5:3 Старт встречи остался за командой гостей: к середине первого периода «Нефтехимик» обеспечил себе преимущество в две шайбы усилиями нападающих Зака Митчелла и Павла Порядина.

Происшествия Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.

Политика Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.

Технологии «Медуза»: центр при управделами президента продает сервисы по деанонимизации россиян Главный научно-исследовательский вычислительный центр (ГлавНИВЦ) при управлении делами президента продает сервисы, которые позволяют найти информацию о любом человеке.

Политика Эрдоган вновь заявил о непризнании Крыма частью России Турция отказывается признавать легитимность воссоединения Крыма с Российской Федерацией, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Транспорт Собянин рассказал о завершении проходки сразу двух тоннелей БКЛ метро Два щита заканчивают работы одновременно - такого в истории подземки еще не было, - пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев строящуюся станцию "Улица Народного Ополчения".