Энергетика
США нарастят добычу сланцевой нефти до 8,46 миллионов баррелей в суткиМосковский Комсомолец 00:11
Министерство энергетики Соединенных Штатов прогнозирует рост нефтедобычи на сланцевых месторождениях в стране в следующем месяце по сравнению с апрелем на 80 тысяч баррелей в сутки, до 8,46 миллиона бочек.
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Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Политика
В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%
Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Хоккей
Овечкин прокомментировал нокаут 19-летнего соотечественника
Обновлено в 05:18
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Общество
Богатейший человек Европы пожертвует Нотр-Даму 200 млн евро
Обновлено в 04:10
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Религия
В РПЦ назвали страшным знамением пожар в соборе Парижской Богоматери
Протоиерей Николай Балашов: "Православные скорбят по утрате вместе с католиками" Замглавы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов прокомментировал ТАСС сильный пожар, сильно повредивший один из главных символов Парижа – собор Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду
Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
«Мне страшно одной»: после развода Ани Лорак выпустила клип о разочаровании в любви
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Происшествия
За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы
По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России.
Обновлено в 05:01
Кино
Премьера 8 сезона «Игры престолов» установила два рекорда
Первую серию посмотрели 17,4 млн американских телезрителей Премьера первой серии сериала "Игра престолов" установила сразу два рекорда, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:06
Технологии
Американцы показали проект боевого разведывательного вертолета
Консорциум американских компаний AVX Aircraft и L3 Technologies представил проект легкого боевого разведывательного вертолета, который планируется предложить на тендер FARA, проводимый Армией США.
Обновлено в 02:48
Политика
Луценко назвал освобождение Савченко тяжёлой болезнью судебной системы
Накануне ночью стало известно, что суд освободил бывшую военнослужащую.
Обновлено в 05:14
Общество
Девушка из Великобритании получила инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 00:50
Общество
Госдума уточнила правила хранения кредитных историй
Предполагается, что единый идентификатор договора будет отражаться в кредитной истории и любое бюро кредитных историй не сможет принимать от банков информацию по кредитам без указания таких данных.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Дочь Салтыковой в одном бикини показала, что такое «рай на земле»
Дочь известной российской певицы Ирины Салтыковой порадовала поклонников очередным снимком.
Обновлено в 00:59
Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тысяч украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила газете «Коммерсантъ», что 360 тысяч украинцев получили российское гражданство с 2014 года.
Обновлено вчера в 18:01
Шоу-бизнес
Алла Пугачева празднует свое 70-летие
Известная народная артистка СССР и России, примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева празднует сегодня, 15 апреля, свой 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 02:37
Политика
Фигурант «списка Титова» рассказал Путину о пытках и взятках в ФСБ
Впоследствии предприниматель покинул Россию. Он был включен в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Обновлено вчера в 13:04
Футбол
«Енисей»: мы придумали, что подарить «Спартаку» на день рождения
«Енисей» в социальной сети опубликовал сообщение в адрес «Спартака», с которым красноярская команда сыграет 21 апреля в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 04:43
Футбол
Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020
В Госдуме в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге приняли законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
Обновлено в 04:51
Общество
Определена пятерка самых состоятельных депутатов Саратовской облдумы
Предлагаем читателям ознакомиться с пятеркой самых состоятельных парламентариев.
Обновлено в 04:04
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика
Порошенко призвал советника Зеленского покинуть его штаб
Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал бывшего министра финансов Александра Данилюка покинуть штаб кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского из-за конфликта интересов по делу Приватбанка олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 02:52