США нарастят добычу сланцевой нефти до 8,46 миллионов баррелей в суткиМосковский Комсомолец 00:11

Министерство энергетики Соединенных Штатов прогнозирует рост нефтедобычи на сланцевых месторождениях в стране в следующем месяце по сравнению с апрелем на 80 тысяч баррелей в сутки, до 8,46 миллиона бочек.

США нарастят добычу сланцевой нефти до 8,46 миллионов баррелей в сутки

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