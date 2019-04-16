Энергетика

США нарастят добычу сланцевой нефти до 8,46 миллионов баррелей в суткиМосковский Комсомолец 00:11

Министерство энергетики Соединенных Штатов прогнозирует рост нефтедобычи на сланцевых месторождениях в стране в следующем месяце по сравнению с апрелем на 80 тысяч баррелей в сутки, до 8,46 миллиона бочек.
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Соединенные Штаты в прошлом году почти в два раза увеличили экспорт нефти

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США нарастят добычу сланцевой нефти до 8,46 миллионов баррелей в сутки

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REGNUMвчера в 04:52
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Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
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«Мне страшно одной»: после развода Ани Лорак выпустила клип о разочаровании в любви

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Шоу-бизнес

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

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Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

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Кино

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Накануне ночью стало известно, что суд освободил бывшую военнослужащую.
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Девушка из Великобритании получила инсульт, похрустев шеей

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Российское гражданство с 2014 года получили 360 тысяч украинцев

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Футбол

«Енисей»: мы придумали, что подарить «Спартаку» на день рождения

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Порошенко призвал советника Зеленского покинуть его штаб

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