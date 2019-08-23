Армия и оружие
Россия предупредила об угрозе исчезновения договора СНВ-3Российская газета 01:50
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе прошедшего накануне заседания Совета Безопасности ООН заявил об угрозе разрыва еще одного важного соглашения в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями - Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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с чего всё началось
Выступая на брифинге, и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сказал, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III.РБКвчера в 16:45
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