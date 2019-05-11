США направят комплексы Patriot и корабль Arlington на Ближний ВостокКоммерсантъ вчера в 20:52

США переместят батарею зенитных ракетных комплексов Patriot в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), чтобы «противостоять угрозам со стороны Ирана».

США направят комплексы Patriot и корабль Arlington на Ближний Восток

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