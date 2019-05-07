Политика

США направят к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабльРоссийская газета 17:22

В связи с кризисом в Венесуэле Вашингтон решил направить в регион госпитальный корабль американских ВМС. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс. По распоряжению главы Белого дома Дональда Трампа, в июне корабль Comfort будет направлен в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки.
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На фоне кризиса в Венесуэле ВМС США отправляют корабль в регион

Газета.Ru16:15

США на фоне кризиса в Венесуэле отправят в регион госпитальный корабль

РБК16:43

США готовят «гуманитарное вторжение» в Венесуэлу

Царьград16:36

США решили направить госпитальный корабль к берегам Венесуэлы

РИА Новости16:27

США направят к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабль

Российская газета17:22

США направят госпитальный корабль к берегам Венесуэлы

Life.ru16:12

Reuters: США намерены направить плавучий госпиталь в регион близ Венесуэлы

ТАСС11:15
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«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
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