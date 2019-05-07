Политика

Вашингтон отправит к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабльИзвестия вчера в 20:16

«В июне по распоряжению президента [Дональда] Трампа военно-морские силы Соединенных Штатов направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort», — цитирует американского вице-президента Майка Пенса агентство «РИА Новости».
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