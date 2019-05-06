Армия и оружие
США направят к берегам Ирана авианосную группуRT на русском 02:50
США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов. Об этом заявил советник главы Белого дома Джон Болтон.
Читать в источнике
Оценить100
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
Обновлено вчера в 16:12
Космос
Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет
Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево
В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Музыка
Виктория Бекхэм не пустила детей на концерт Spice Girls
Экс-солистка Spice Girls Виктория Бекхэм запретила членам своей семьи посетить концерт своей группы.
Обновлено в 02:51
Происшествия
РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:21
Происшествия
SSJ 100 запрашивал посадку из-за возгорания в воздухе
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Семьям погибших в Шереметьеве установят пенсии по потере кормильца
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца, сообщает сайт ведомства.
Обновлено в 03:23
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS
Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Участник марафона в Казани умер от сердечного приступа
Мужчина 1981 года рождения умер, по предварительным данным, от сердечного приступа, проходя дистанцию традиционного Казанского марафона.
Обновлено в 05:34
Общество
Названы регионы РФ с наибольшим потреблением сахара
Росстат назвал регионы России с наибольшим и наименьшим потреблением сахара.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Авто
Shelby представила спецверсию Mustang GT-S
Машины Mustang GT-S, выпущенные для прокатной компании Sixt, смогут похвастаться фирменными дисками Shelby, тормозами от Brembo, а также специальными настройками подвески.
Обновлено в 05:00
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено 04 мая в 23:31
Армия и оружие
Американские журналисты указали на способность России сокрушить США
Журналисты американского издания считают, что при подсчетах нет необходимости переводить российский рубль в американский доллар, поскольку Москва не приобретает основную массу вооружений на Западе.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
Обновлено в 00:07
Хоккей
«Ак Барс» может вернуть голкипера Андерса Нильссона
По информации «Спорт Бизнес Online», в шорт-лист клуба входят шведский вратарь Андерс Нильссон, финн Харри Сятери и голкипер из НХЛ, чей клуб сейчас ведёт борьбу за Кубок Стэнли.
Обновлено в 03:56
Политика
WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа
Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Общество
В Петербурге до конца года расселят более трех тысяч коммуналок
В Петербурге в 2019-м году планируется расселить свыше трех тысяч коммунальных квартир.
Обновлено в 04:52
Футбол
Журналисты в суде поздравили Кокорина с чемпионством «Зенита»
Перед началом очередного заседания Пресненского суда Москвы журналисты поздравили подсудимого, форварда «Зенита» Александра Кокорина, с завоеванием его командой титула чемпиона России по футболу в сезоне-2018/19.
Обновлено в 05:31
Кино
Джонни Деппа до сих пор не пригласили в «Фантастические твари-3»
По информации издания The Blast, студия до сих пор не подписала контракт о съемках третьей части «Фантастических тварей» с голливудской звездой.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска
Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Экономика
Пенсионные фонды столкнулись с проблемой
Сумма среднего счета клиента негосударственного пенсионного фонда (НПФ) снизилась на 1,2 тысячи рублей по итогам 2018 года и составила около 68 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:13
Наука
Новый подотряд древних насекомых помогла открыть многоножка в янтаре
Уникальная находка была сделана не менее удивительным способом, древнюю многоножку выявили в куске янтаря.
Обновлено 04 мая в 12:20
Шоу-бизнес
Нюша впервые показала подросшую дочь
Нюша впервые показала подросшую дочь Игорь Сивов опубликовал кадры с празднования дня рождения дочери Несмотря на то, что Нюша не показывала девочку подписчикам в Instagram, она довольно часто делилась снимками с прогулок с наследницей.
Обновлено вчера в 12:09