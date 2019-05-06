Армия и оружие

США направят к берегам Ирана авианосную группуRT на русском 02:50

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов. Об этом заявил советник главы Белого дома Джон Болтон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперт оценил возможные последствия отправки США авианосца к берегам Ирана

РИА Новости05:28

AP узнало, почему на Иран направили авианосец США

Газета.Ru05:28

США решили использовать авианосец «Авраам Линкольн» для «сигнала» Ирану

РБКвчера в 21:17

США направят авианосную группу к берегам Ирана

Вести.Ruвчера в 21:51

США направляют авианосец к берегам Ирана

Коммерсантъвчера в 21:23

США направят авианосную группу в зону Центрального командования в качестве сигнала Ирану

ТАССвчера в 21:22

США направят к берегам Ирана авианосную группу

RT на русском02:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Ашберн

Янки хватаются за кольт

Вести.UZ00:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

Обновлено вчера в 16:12
Космос

Ученые добились успехов в производстве электроэнергии на срок до 400 лет

Национальная ядерная лаборатория Великобритании (NNL) и Лейсестерский университет впервые в мире выработали полезную электроэнергию из химического элемента америций, который, по их мнению, является первым в мире.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево

В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Музыка

Виктория Бекхэм не пустила детей на концерт Spice Girls

Экс-солистка Spice Girls Виктория Бекхэм запретила членам своей семьи посетить концерт своей группы.
Обновлено в 02:51
Происшествия

РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:21
Происшествия

SSJ 100 запрашивал посадку из-за возгорания в воздухе

Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

Семьям погибших в Шереметьеве установят пенсии по потере кормильца

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца, сообщает сайт ведомства.
Обновлено в 03:23
Авто

В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS

Mercedes-Maybach GLS станет самым дорогим автомобилем, производимым в США.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

Участник марафона в Казани умер от сердечного приступа

Мужчина 1981 года рождения умер, по предварительным данным, от сердечного приступа, проходя дистанцию традиционного Казанского марафона.
Обновлено в 05:34
Общество

Названы регионы РФ с наибольшим потреблением сахара

Росстат назвал регионы России с наибольшим и наименьшим потреблением сахара.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Врачи Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 01:50
Происшествия

Из сгоревшего в Шереметьеве самолёта извлекли тела 41 погибшего

Обновлено в 05:32
Авто

Shelby представила спецверсию Mustang GT-S

Машины Mustang GT-S, выпущенные для прокатной компании Sixt, смогут похвастаться фирменными дисками Shelby, тормозами от Brembo, а также специальными настройками подвески.
Обновлено в 05:00
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено 04 мая в 23:31
Армия и оружие

Американские журналисты указали на способность России сокрушить США

Журналисты американского издания считают, что при подсчетах нет необходимости переводить российский рубль в американский доллар, поскольку Москва не приобретает основную массу вооружений на Западе.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи

Обновлено вчера в 19:19
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Обновлено в 00:07
Происшествия

Россияне просят запретить полеты самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 02:59
Хоккей

«Ак Барс» может вернуть голкипера Андерса Нильссона

По информации «Спорт Бизнес Online», в шорт-лист клуба входят шведский вратарь Андерс Нильссон, финн Харри Сятери и голкипер из НХЛ, чей клуб сейчас ведёт борьбу за Кубок Стэнли.
Обновлено в 03:56
Политика

WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа

Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Общество

В Петербурге до конца года расселят более трех тысяч коммуналок

В Петербурге в 2019-м году планируется расселить свыше трех тысяч коммунальных квартир.
Обновлено в 04:52
Футбол

Журналисты в суде поздравили Кокорина с чемпионством «Зенита»

Перед началом очередного заседания Пресненского суда Москвы журналисты поздравили подсудимого, форварда «Зенита» Александра Кокорина, с завоеванием его командой титула чемпиона России по футболу в сезоне-2018/19.
Обновлено в 05:31
Кино

Джонни Деппа до сих пор не пригласили в «Фантастические твари-3»

По информации издания The Blast, студия до сих пор не подписала контракт о съемках третьей части «Фантастических тварей» с голливудской звездой.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
Экономика

Пенсионные фонды столкнулись с проблемой

Сумма среднего счета клиента негосударственного пенсионного фонда (НПФ) снизилась на 1,2 тысячи рублей по итогам 2018 года и составила около 68 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:13
Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Обновлено в 03:54
Наука

Новый подотряд древних насекомых помогла открыть многоножка в янтаре

Уникальная находка была сделана не менее удивительным способом, древнюю многоножку выявили в куске янтаря.
Обновлено 04 мая в 12:20
Шоу-бизнес

Нюша впервые показала подросшую дочь

Нюша впервые показала подросшую дочь Игорь Сивов опубликовал кадры с празднования дня рождения дочери Несмотря на то, что Нюша не показывала девочку подписчикам в Instagram, она довольно часто делилась снимками с прогулок с наследницей.
Обновлено вчера в 12:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное