Армия и оружие

США направят дополнительные войска на Ближний ВостокПолитика Сегодня 19:23

США готовятся направить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на угрозу со стороны Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Сроки развертывания и количество войск не уточняется.
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США отправят войска на Ближний Восток из-за Ирана

Газета.Ru18:16

США отправят на Ближний Восток дополнительные войска - Reuters

Аргументы и Факты18:53

Reuters сообщило об отправке дополнительных войск США на Ближний Восток

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США собираются отправить войска на Ближний Восток, пишут СМИ

Свободная Пресса19:57

СМИ: США могут отправить дополнительные войска на Ближний Восток

Life.ru18:10

США готовятся отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на «угрозу» со стороны Ирана

Эхо Москвы18:08

СМИ: США отправят дополнительные войска на Ближний Восток

РИА Новости17:57
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 23:12, Вашингтон
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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
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Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

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Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
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