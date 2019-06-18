Армия и оружие

США направят дополнительные войска на Ближний ВостокПолитика Сегодня вчера в 19:23

США готовятся направить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на угрозу со стороны Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Сроки развертывания и количество войск не уточняется.
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