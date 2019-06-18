Армия и оружие
США направят дополнительные войска на Ближний ВостокПолитика Сегодня вчера в 19:23
США готовятся направить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на угрозу со стороны Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Сроки развертывания и количество войск не уточняется.
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Интернет
В Telegram появился бот для поиска украденных паролей
Бот собирает данные со всех сервисов – все пароли, связанные с аккаунтом, отобразятся в чате.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено вчера в 12:46
Финансы
Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.
Обновлено вчера в 03:59
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27
Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12
Авто
Эксперты составили список самых капризных современных моторов
Эксперты автомобильного издания «За рулем» составили список самых капризных современных моторов, которые массово устанавливались на модели разных марок.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Экс-президент Египта умер в зале суда
Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Китай надеется, что Иран не откажется от ядерной сделки, заявил Ван И
Китай надеется, что Иран тщательно обдумает свою стратегию и не откажется от ядерной сделки, заявил во вторник глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
Обновлено в 01:51
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
На полигоне в Польше во время учений НАТО произошел крупный пожар
На полигоне в районе Дравска-Поморского на севере Польши во время учений НАТО случился сильный пожар.
Обновлено вчера в 12:56
Наука
В США трансплантация кала впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной трансплантации кала, проинформировали в Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов Америки.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
На чемпионском параде клуба НБА «Торонто» произошла стрельба
Обновлено вчера в 18:04
Гаджеты
Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов
Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
ЖКХ
Героев России освободили от взносов за капремонт
Категории льготников, освобожденных от взносов за капитальный ремонт и платы за пользование жилым помещением, расширили.
Обновлено в 03:07
Авто
Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8
Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
Обновлено вчера в 07:26
Общество
Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»
Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.
Обновлено вчера в 02:45
Экономика
ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн
Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов
Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Музыка
У лидера группы Megadeth обнаружили рак горла
Гитарист и вокалист американской трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн написал в своем Facebook о том, что у него диагностировали рак горла.
Обновлено вчера в 20:30
Баскетбол
ЦСКА продлит контракт Кайла Хайнса на 2 года
Четырехкратный победитель Евролиги Хайнс выступает за ЦСКА с 2013 года и помог московской команде завоевать два титула чемпиона Евролиги (2016 и 2019).
Обновлено в 02:14
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
В шведской коммуне над зданием администрации подняли флаг СССР
Флаг СССР был поднят утром 17 июня над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю. Об этом сообщает газета Expressen.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска
Обновлено вчера в 23:52
Авто
Chrysler PT Cruiser превратился в экстремальный бигфут
Энтузиаст из Ричмонда сделал из Chrysler PT Cruiser брутальный вездеход, самоделка получила подходящее имя – «Bruiser», что в переводе означает «Борец».
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес
Лишь перед смертью Александр Кузнецов встретил настоящую любовь
Лишь перед смертью Александр Кузнецов встретил настоящую любовь Массажистка Маша призналась, кому достанется наследство актёра.
Обновлено вчера в 00:00
Футбол
Терри может возглавить «Дерби Каунти», если Лэмпард уйдет в «Челси»
Бывший защитник сборной Англии Джон Терри может заменить на посту главного тренера «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда, если последний решит возглавить «Челси».
Обновлено в 01:21