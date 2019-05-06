Армия и оружие

США направят авианосную группу к берегам ИранаВести.Ru вчера в 21:51

США направят ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
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США направят авианосную группу к берегам Ирана

Вести.Ruвчера в 21:51

США направят авианосную группу в зону Центрального командования в качестве сигнала Ирану

ТАССвчера в 21:22

США пригрозили Ирану авианосцем

Газета.Ruвчера в 21:32

США направляют авианосец к берегам Ирана

Коммерсантъвчера в 21:23

США направят авианосную ударную группу в качестве сигнала Ирану

RT на русскомвчера в 21:46

США решили использовать авианосец «Авраам Линкольн» для «сигнала» Ирану

РБКвчера в 21:17

США направят авианосную группу в качестве «сигнала» для Ирана

РИА Новостивчера в 21:04
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Янки хватаются за кольт

Вести.UZ00:48
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Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьеве унесла жизни 41 человека

Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

Эвакуации пассажиров с горящего SSJ-100 мешала ручная кладь

Пассажиры совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказали о том, что эвакуации людей, находившихся в хвостовой части лайнера, объятого пламенем, мешали сидящие впереди пассажиры, которые фактически заблокировали проход, спасая свою ручную кладь.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

Траур по погибшим в Шереметьево объявлен только в Мурманске

Власти Мурманской области объявили официальный трехдневный траур по погибшим в результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

При пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали 13 человек

Обновлено в 01:10
Происшествия

Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске

В Якутске на площадке детского сада погиб восьмилетний мальчик.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия

Липчане соболезнуют трагедии в аэропорту

Липчане через социальные сети выражают соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП на борту самолета в «Шереметьево».
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес

Три брака Владимира Этуша и тайный роман: в чем скрывался секрет долголетия «товарища Саахова»

Неприученный жалеть себя, Этуш перед спектаклями специально расхаживался, чтобы никто не догадался, как ему тяжело.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В аэропортах Москвы задержано и отменено более 100 рейсов

Обновлено в 00:57
Армия и оружие

Военные Венесуэлы сожгли письмо самозванца Гуаидо

Военные Венесуэлы не стали предавать свой народ и сожгли письмо самозванца Хуана Гуаидо, который на протяжении длительного времени при поддержке США пытается свергнуть законную власть в стране.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Названа возможная причина возвращения лайнера SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие

Командующий ЛНА Хафтар приказал уничтожать отступающие силы противника

Ливийская национальная армия (ЛНА), которая пытается захватить Триполи, получила приказ фельдмаршала Халифа Хафтара преследовать и уничтожать отступающие силы противника.
Обновлено вчера в 18:03
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие

В Сирии начали раздавать монгольскую гуманитарную помощь

Раздача гуманитарной помощи от Монголии наиболее нуждающимся гражданам началась в Сирии, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Смолинский.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено вчера в 14:28
Шоу-бизнес

Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа

Обновлено вчера в 04:00
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Найдена затонувшая в годы ВОВ подлодка «Окунь»

Исследователи обнаружили в Финском заливе советскую подводную лодку Щ-302 "Окунь", погибшую в 1942 году.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия

Эвакуация за 55 секунд. В катастрофе в Шереметьеве выжили 37 человек

Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Авиакомпании на Дальнем Востоке усиливают контроль за SSJ 100

Обновлено вчера в 23:15
Музыка

Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем

Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.
Обновлено вчера в 05:45
Экономика

«Магниту» дали пенсионную оценку

Ранее источник, близкий к сделке, говорил, что цена определялась на основе независимой оценки и проходила «на рыночных условиях».
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено вчера в 18:37
Происшествия

Часть дороги обрушилась в Ханты-Мансийском автономном округе

Часть дорожного полотна разрушилась на 710-м км трассы Нефтеюганск - Мамонтово в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в воскресенье на сайте регионального управления МВД.
Обновлено вчера в 11:34
Политика

Помпео заявил, что Россия должна «убраться» из Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя свои предстоящие в понедельник переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил, что позиция Вашингтона заключается в том, что "русские должны убраться из Венесуэлы".
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Кино

Джордж Мартин рассказал о возможном продолжении «Игры престолов»

Писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и пламени», по которым снят сериал «Игра престолов», рассказал, что у культового шоу могут появиться минимум три спин-оффа.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
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