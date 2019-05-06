Армия и оружие

США направят к берегам Ирана авианосную группуRT на русском 02:50

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану о том, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов. Об этом заявил советник главы Белого дома Джон Болтон.
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США направят к берегам Ирана авианосную группу

RT на русском02:50

США направят авианосную группу к берегам Ирана

Вести.Ruвчера в 21:51

США решили использовать авианосец «Авраам Линкольн» для «сигнала» Ирану

РБКвчера в 21:17

США направляют авианосец к берегам Ирана

Коммерсантъвчера в 21:23

США направят авианосную группу в зону Центрального командования в качестве сигнала Ирану

ТАССвчера в 21:22

США пригрозили Ирану авианосцем

Газета.Ruвчера в 21:32

США направят авианосную группу в качестве «сигнала» для Ирана

РИА Новостивчера в 21:04
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Янки хватаются за кольт

Вести.UZ00:48
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:52, Ашберн
Происшествия

В авиакатастрофе с SSJ-100 в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено вчера в 18:01
Авто

В России упал спрос на праворульные автомобили

Обновлено в 01:52
Происшествия

На месте ЧП в Шереметьево нашли «черные ящики»

На месте аварийной посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево найдены два «черных ящика».
Обновлено в 01:41
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США

Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

Осипов выразил соболезнования после сгоревшего самолёта в Шереметьево

Обновлено в 01:16
Происшествия

В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки

Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Опубликован список погибших при крушении SSJ-100 из 41 человека

Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи

Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС).
Обновлено вчера в 19:19
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура

Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Шесть рейсов из «Шереметьево» отменены после катастрофы в Superjet

Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Три члена экипажа госпитализированы после авиакатастрофы в Шереметьево

Три члена экипажа загоревшегося при посадке в Шереметьево самолета доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:43
Происшествия

При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек

В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Здоровье

Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям.
Обновлено в 01:55
Футбол

Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, чьей замены он ждет, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Премьер Эстонии оценил учения НАТО недалеко от российских границ

Обновлено в 00:53
Общество

Роспотребнадзор оштрафовал продавцов алкоголя на миллионы рублей

На продавцов спиртного наложены административные штрафы на общую сумму около 185 млн рублей.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Власти Шри-Ланки снова запретили использование соцсетей и мессенджеров

Правительство Шри-Ланки вновь ввело временный запрет на использование соцсетей и мессенджеров.
Обновлено в 02:24
Кино

Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри

Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
Обновлено в 02:09
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Происшествия

Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Политика

WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа

Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Экономика

Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2019 года снизился до отметки 52,6 пункта против 54,4 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
Обновлено в 02:22
Авто

Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta

Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Здоровье

В России предлагают ограничить ношение медицинских масок

В России предлагают ограничить ношение медицинских масок и респираторов в общественных местах.
Обновлено в 01:26
Наука

Одомашнивание лошадей привело к потере генетического разнообразия

Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек

Обновлено в 01:50
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