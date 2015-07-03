Политика
США направили запрос об экстрадиции АссанжаREGNUM 00:57
Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:25, Ашберн
Происшествия
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Додон решил аннулировать указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон намерен аннулировать указ о роспуске парламента, подписанный после решения Конституционного суда страны.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
Каждый день в России в среднем происходит более 1,3 тысячи пожаров, на которых гибнет свыше 20 человек, заявил во вторник глава МЧС Евгений Зиничев.
Обновлено в 04:50
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Культура
Участник шоу «Голос» найден мертвым
Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Сестра певицы Нюши рассказала о романе с Арсением Бородиным
Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина подтвердила роман с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным.
Обновлено в 01:37
Баскетбол
«Голден Стэйт» сократил отставание от «Торонто» в финальной серии НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» переиграл «Торонто Рэпторс» 11 июня в пятом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 02:51
Кино
Актёру Питеру Динклэйджу — 50
Обновлено в 01:33
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Десантирование с Ми-8: девушки-курсанты Краснодарского училища приступили к сдаче зачетов
Обновлено в 03:25
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Футбол
Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Обновлено в 04:08
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Авто
Kia показала первые снимки приборной панели для кроссовера XCeed
Новую приборную панель Supervision предложат для KIA XCeed в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В редакции «Областной газеты» в Екатеринбурге проходят обыски
В Екатеринбурге сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проводят обыск в редакции «Областной газеты», передаёт издание Ура.ру.
Обновлено в 04:17
Футбол
Хави: Аршавин мог перейти в «Барселону»
Обновлено в 04:43
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Космос
Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей
Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Недвижимость
Названы районы Екатеринбурга с самой дешевой недвижимостью
Аналитики составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самой низкой ценой за квадратный метр.
Обновлено в 03:28
Политика
Зеленский записал обращение к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, в котором рассказал о своем участии на заседании Конституционного суда по рассмотрению его указа о роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В Сочи эвакуировали 30 человек из-за хлопка газа в жилом доме
В Сочи в одном из пятиэтажных домов произошел хлопок бытового газа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:35
Общество
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Россияне будут получать недорогие покупки, заказываемые на торговой площадке AliExpress, на две недели раньше прежнего срока.
Обновлено в 04:48
Политика
Лавров заявил о противоречии санкций США нормам ВТО
Односторонние санкции и торговые войны США являются методами нечестной конкуренции, которые противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли в результате пожара в психбольнице
В психиатрической больнице Одессы на Украине произошел пожар, погибли шесть человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 19:36
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Футбол
Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию
Обновлено в 03:19
Политика
Фермеры из Сирии планируют экспортировать черешню в Россию
Обновлено в 01:09