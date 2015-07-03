США направили запрос об экстрадиции АссанжаREGNUM 00:57

Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

Политика Додон решил аннулировать указ о роспуске парламента Президент Молдавии Игорь Додон намерен аннулировать указ о роспуске парламента, подписанный после решения Конституционного суда страны.

Общество В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек Каждый день в России в среднем происходит более 1,3 тысячи пожаров, на которых гибнет свыше 20 человек, заявил во вторник глава МЧС Евгений Зиничев.

Игры Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.

Культура Участник шоу «Голос» найден мертвым Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.

Шоу-бизнес Сестра певицы Нюши рассказала о романе с Арсением Бородиным Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина подтвердила роман с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным.

Экономика Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.

Происшествия На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.

Общество В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Происшествия СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.

Авто Kia показала первые снимки приборной панели для кроссовера XCeed Новую приборную панель Supervision предложат для KIA XCeed в качестве опции.

Происшествия В редакции «Областной газеты» в Екатеринбурге проходят обыски В Екатеринбурге сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проводят обыск в редакции «Областной газеты», передаёт издание Ура.ру.

Музыка Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".

Космос Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.

Недвижимость Названы районы Екатеринбурга с самой дешевой недвижимостью Аналитики составили рейтинг квартир в Екатеринбурге с самой низкой ценой за квадратный метр.

Политика Зеленский записал обращение к украинцам Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, в котором рассказал о своем участии на заседании Конституционного суда по рассмотрению его указа о роспуске Верховной Рады.

Происшествия В Сочи эвакуировали 30 человек из-за хлопка газа в жилом доме В Сочи в одном из пятиэтажных домов произошел хлопок бытового газа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Общество AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию Россияне будут получать недорогие покупки, заказываемые на торговой площадке AliExpress, на две недели раньше прежнего срока.

Политика Лавров заявил о противоречии санкций США нормам ВТО Односторонние санкции и торговые войны США являются методами нечестной конкуренции, которые противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

Происшествия В Одессе шесть человек погибли в результате пожара в психбольнице В психиатрической больнице Одессы на Украине произошел пожар, погибли шесть человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.