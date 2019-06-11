Политика
США направили запрос об экстрадиции АссанжаREGNUM 00:57
Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Футбол
Черчесов пригласил болельщиков на матч с Кипром
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
На сайте правительства опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства РФ опубликована концепция нового КоАП.
Обновлено вчера в 14:24
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил разрыв в серии финала НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в пятом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 01:15
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Экономика
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Челябинской области ребенок погиб от удара током от электроплиты
Семилетний мальчик погиб в городе Миньяр Челябинской области от удара электрическим током, когда прятался во время игры за электроплитой в квартире, следователи проводят проверку, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Фото: Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына
Ким Кардашьян впервые показала публике крупным планом лицо своего новорожденного сына Псалма.
Обновлено вчера в 18:51
Музыка
Группе Queen понравился ролик пермского балалаечника
Пермский балалаечник Андрей Киряков восхитил музыкантов легендарной британской группы Queen своим виртуозным исполнением знаменитой композиции «The Show Must Go On».
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия
СМИ нашли в Польше возможное место хранения Янтарной комнаты
На северо-западе Польши, на территории комплекса немецких бункеров времен Второй мировой войны, нашли вход в тоннель, за которым может находиться Янтарная комната.
Обновлено в 03:43
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 будет стоить 28 долларов
Обновлено вчера в 08:06
Авто
Skoda выпустила кроссовер Skoda Karoq Velo для велосипедистов
Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
В МВД рассказали о ДНК на изъятых у Голунова пакетах с наркотиками
На пакетах с наркотическими средствами, изъятых у журналиста Ивана Голунова, обнаружены ДНК сразу нескольких человек.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Интернет
«Яндекс» представил виртуальную примерочную для модников
Sloy позволит модникам просматривать видеоролики и тут же получать информацию о том или ином предмете одежды или аксессуаре.
Обновлено в 03:33
Политика
В Киеве проходит митинг возле здания Конституционного суда
Акция протеста проходит возле здания Конституционного суда в Киеве, где во вторник начнут рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады, передает агентство УНН.
Обновлено в 03:15
Общество
Назван средний возраст вступления в брак в России
До 18 лет брачные союзы заключили 454 мужчин и 4,5 тыс. женщин. Всего в 2018 году было заключено 893 тыс. браков.
Обновлено в 03:13
Общество
Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции
Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Правительство протестирует в Чувашии беспилотные автомобили
Предполагается, что первыми на дороги выйдут автомобили, оборудованные беспилотными системами "Яндекса".
Обновлено в 02:52
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15