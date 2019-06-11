Политика

США направили запрос об экстрадиции АссанжаREGNUM 00:57

Министерство юстиции Соединенных Штатов направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
Читать в источнике

Подробнее о событии

WP: США направили в Великобританию запрос об экстрадиции Ассанжа

Газета.Ru03:14

СМИ сообщили о подаче США запроса на экстрадицию Ассанжа

РБКвчера в 23:45

WP: США направили Британии запрос об экстрадиции Ассанжа

RT на русскомвчера в 22:31

WP узнала, что США направили в Британию запрос об экстрадиции Ассанжа

Интерфаксвчера в 23:16

СМИ: США направили в Британию официальный запрос об экстрадиции Ассанжа

РИА Новостивчера в 22:45

WP: США направили Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа

Коммерсантъвчера в 23:29

WP: США направили в Великобританию запрос об экстрадиции Ассанжа

ТАССвчера в 22:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Футбол

Черчесов пригласил болельщиков на матч с Кипром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Общество

На сайте правительства опубликована концепция нового КоАП

На сайте правительства РФ опубликована концепция нового КоАП.
Обновлено вчера в 14:24
Баскетбол

«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил разрыв в серии финала НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в пятом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 01:15
Политика

Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку

Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Культура

СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

Обновлено в 01:48
Экономика

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Общество

Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки

В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы

Обновлено в 03:14
Происшествия

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи

Обновлено в 02:51
Происшествия

В Челябинской области ребенок погиб от удара током от электроплиты

Семилетний мальчик погиб в городе Миньяр Челябинской области от удара электрическим током, когда прятался во время игры за электроплитой в квартире, следователи проводят проверку, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта

Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Фото: Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына

Ким Кардашьян впервые показала публике крупным планом лицо своего новорожденного сына Псалма.
Обновлено вчера в 18:51
Музыка

Группе Queen понравился ролик пермского балалаечника

Пермский балалаечник Андрей Киряков восхитил музыкантов легендарной британской группы Queen своим виртуозным исполнением знаменитой композиции «The Show Must Go On».
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия

СМИ нашли в Польше возможное место хранения Янтарной комнаты

На северо-западе Польши, на территории комплекса немецких бункеров времен Второй мировой войны, нашли вход в тоннель, за которым может находиться Янтарная комната.
Обновлено в 03:43
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 будет стоить 28 долларов

Обновлено вчера в 08:06
Авто

Skoda выпустила кроссовер Skoda Karoq Velo для велосипедистов

Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

В МВД рассказали о ДНК на изъятых у Голунова пакетах с наркотиками

На пакетах с наркотическими средствами, изъятых у журналиста Ивана Голунова, обнаружены ДНК сразу нескольких человек.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено вчера в 13:48
Интернет

«Яндекс» представил виртуальную примерочную для модников

Sloy позволит модникам просматривать видеоролики и тут же получать информацию о том или ином предмете одежды или аксессуаре.
Обновлено в 03:33
Политика

В Киеве проходит митинг возле здания Конституционного суда

Акция протеста проходит возле здания Конституционного суда в Киеве, где во вторник начнут рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады, передает агентство УНН.
Обновлено в 03:15
Общество

Назван средний возраст вступления в брак в России

До 18 лет брачные союзы заключили 454 мужчин и 4,5 тыс. женщин. Всего в 2018 году было заключено 893 тыс. браков.
Обновлено в 03:13
Общество

Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции

Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Якутии при стрельбе погибли два человека

В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Общество

Правительство протестирует в Чувашии беспилотные автомобили

Предполагается, что первыми на дороги выйдут автомобили, оборудованные беспилотными системами "Яндекса".
Обновлено в 02:52
Общество

Немцы назвали самые красивые русские имена

В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Как работают Яндекс.Новости?
WikiLeaksБольше новостей по теме
Главное