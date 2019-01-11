Армия и оружие
ВМС США направили к Сирии десантный корабль с морскими пехотинцами, вертолетами и другой авиатехникой для прикрытия вывода своих войск из страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.
Lenta.ruвчера в 23:02
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Не менее трех человек пострадали при обрушении крыши недостроенного здания на Московском проспекте в Харькове, сообщило 11 января агентство УНН.
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Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди»
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Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
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Появилось видео посадки китайского спутника на обратную сторону Луны
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16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке
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Обновлено вчера в 07:39
Армия и оружие
США направили десантный корабль для прикрытия вывода войск из Сирии
ВМС США направили к Сирии десантный корабль с морскими пехотинцами, вертолетами и другой авиатехникой для прикрытия вывода своих войск из страны.
Обновлено вчера в 23:02