Армия и оружие

США направили десантный корабль для прикрытия вывода войск из Сирии
Lenta.ru
вчера в 23:02

ВМС США направили к Сирии десантный корабль с морскими пехотинцами, вертолетами и другой авиатехникой для прикрытия вывода своих войск из страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.
Lenta.ruвчера в 23:02

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США направили десантный корабль для прикрытия вывода войск из Сирии

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США направили десантный корабль для прикрытия вывода войск из Сирии

ВМС США направили к Сирии десантный корабль с морскими пехотинцами, вертолетами и другой авиатехникой для прикрытия вывода своих войск из страны.
Обновлено вчера в 23:02
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