Политика

МИД России ответил на ноту США по УилануRT на русском 09:56

Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО. В мае срок ареста гражданина США был продлён до 29 августа.
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МИД России ответил на ноту США по Уилану

RT на русском09:56

Посольство США заявило о ненадлежащем обращении в СИЗО с Полом Уиланом

Интерфакс07:58

Российский МИД ответил на ноту по Уилану

РИА Новости09:06

Посольство США в Москве направило ноту протеста в связи с «ненадлежащим обращением» с американцем Полом Уиланом

Эхо Москвы09:02

МИД РФ в ответ на ноту протеста по Уилану напомнил о правах осужденных в США россиян

ТАСС09:44

Американское посольство направило ноту протеста в МИД РФ по делу Уилана

Аргументы и Факты07:35

Посольство США направило в МИД ноту протеста из-за ситуации вокруг Уилана

РБК07:12
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Происшествия

Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

Обновлено в 03:43
Общество

Мантуров объяснил большие траты на командировки

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, комментируя публикацию о высоких командировочных расходах, заявил, что бронируются доступные во время мероприятий номера, и они вписываются в нормативы.
Обновлено в 09:23
Кино

Вин Дизель показал видео со съемок «Форсажа-9»

Знаменитый американский актер Вин Дизель рассказал о первом съемочном дне девятой части киносериала «Форсаж».
Обновлено в 01:01
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Технологии

«Мегафон» начнет выдавать в своей сети заказы из интернет-магазинов

Российская компания «Мегафон», являющаяся одним из самых крупных операторов сотовой связи в России, планирует запустить сервис выдачи заказов интернет-магазинов.
Обновлено в 05:07
Политика

Трамп ответил на вопрос о войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, может ли начаться война с Ираном.
Обновлено в 09:31
Политика

Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации

Проект резолюции по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, заявил РИА Новости руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 07:39
Политика

Сколько продлится встреча Путина и Трампа, рассказали в Кремле

Обновлено в 09:13
Политика

Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие

НАТО предложила России провести заседание по ДРСМД

Североатлантический альянс анонсировал переговоры с Москвой по вопросу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия

«Фонтанка»: в суд передали дело сотрудника ФСБ, пытавшего петербургского бизнесмена охотничьим карабином

В Петербурге СК возбудил дело о пытках бизнесмена, которому сотрудник ФСБ вонзил в анус ствол карабина "Медиазона" подробно писала, как 7 мая 2018 года сотрудник ФСБ во время обыска воткнул бизнесмену в задний проход охотничий карабин "Тигр".
Обновлено в 09:09
Футбол

РФС пожалуется на Федерацию футбола Грузии в ФИФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация планирует направить в ФИФА жалобу на Федерацию футбола Грузии (ФФГ).
Обновлено в 09:27
Происшествия

Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании

Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено в 09:52
Кино

Скончался режиссер и актер Валерий Харченко

Обновлено в 01:28
Авто

Объявлены рублевые цены на новый Land Rover Discovery Sport

В салоне машины появилось много нового. Шасси у новинки, как у популярного «Эвока». Изначальный прайс кроссовера — 2 930 000 рублей.
Обновлено в 09:55
Политика

Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился

Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
Обновлено в 08:04
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Спорт

WADA может открыть свыше ста дел в отношении спортсменов из России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может открыть свыше ста дел в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:15
Экономика

Уральские регионы стали лидерами среди должников за услуги ЖКХ

Сразу два уральских региона вошли в список лидеров по росту задолженности за услуги ЖКХ в 2018 году.
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 08:37
Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Футбол

Пантелеев покинул казанский «Рубин»

Казанский «Рубин» в среду сообщил о завершении сотрудничества с полузащитником Владиславом Пантелеевым.
Обновлено в 08:38
Общество

Ученые предсказали гибель тысяч европейцев от аномальной июньской жары

Климатолог из Потсдамского университета Стефан Рамсторф назвал жаркую погоду "тихой убийцей", напомнив, что в 2003 году в аналогичных условиях скончались 70 тысяч европейцев, а во время прошлогоднего лета в Германии умерла как минимум тысяча человек.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

В ЮВО впервые будет представлен антидроновый комплекс «Силок-02»

Обновлено в 09:31
Происшествия

Жительница Саратовской области умерла после укуса змеи на кладбище

Обновлено в 07:16
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

Двое десантников погибли в Крыму

Обновлено в 04:06
Наука

Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий»

Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 24 июня в 03:14
Политика

Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, узнали СМИ

На Украине прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель.
Обновлено в 07:18
Политика

Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

Обновлено в 02:23
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