МИД России ответил на ноту США по УилануRT на русском 09:56

Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО. В мае срок ареста гражданина США был продлён до 29 августа.

МИД России ответил на ноту США по Уилану

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