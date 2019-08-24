Энергетика
США направили 12 млн баррелей нефти в КитайГазета.Ru 12:44
США отправили 12 млн баррелей американской нефти на шести танкерах в КНР, где с сентября могут быть введены пошлины на нефть из Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
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Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено в 20:21
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено в 14:22
Политика
Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.
Обновлено в 07:32
Экономика
Действие антидемпинговой пошлины на ж/д колеса из Украины временно прекращается
Действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на стальные цельнокатаные колеса из Украины приостанавливается на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с воскресенья до 1 июня 2020 года.
Обновлено в 17:15
Теннис
Линетт вышла в финал турнира в Нью-Йорке
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
Военные Израиля атаковали объекты иранских сил в Сирии
Израиль атаковал объекты иранских сил в Сирии, расположенные к юго-востоку от Дамаска.
Обновлено в 17:50
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено в 15:57
Авто
Новый Mercedes C-Class 2021 модельного года появился на фото
Экстерьер автомобиля, как видно на рендерах, будет выполнен в актуальной фирменной стилистике немецкого бренда: все его черты прослеживаются в новых седанах и купе CLS, CLA, а также внедорожниках GLA и GLS.
Обновлено вчера в 06:31
Общество
В Москве завершился концерт в честь 350-летия российского флага
В Москве на проспекте Академика Сахарова завершился праздничный митинг-концерт в честь 350-летия российского флага, в котором приняли участие более 100 тыс. человек.
Обновлено в 12:03
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Политика
Трамп приказал американским компаниям уйти из Китая
Прекратить бизнес в Китае приказал американским компаниям президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие
В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки
КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.
Обновлено в 17:55
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью
Певица Светлана Лобода порадовала поклонников редкими фото своей младшей дочери Тильды, которые она опубликовала в Instagram.
Обновлено в 11:52
Кино
Анонсирована экранизация «Метро 2033»
Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033».
Обновлено вчера в 08:32
Футбол
Главный тренер «Барселоны»: «Неймар пробуждает большие ожидания»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара.
Обновлено в 19:00
Происшествия
В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов
Обновлено в 11:59
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Музыка
Эд Ширан выпустил клип на песню «Take Me Back to London»
23 августа музыкант опубликовал на YouTube-канале новый ролик на песню «Take Me Back to London».
Обновлено в 09:25
Политика
Трамп заявил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7
Обновлено в 19:43
Культура
На фестивале «Таврида — АРТ» установили два рекорда России
На фестивале "Таврида — АРТ" в Крыму были установлены сразу два рекорда России. Мероприятие проходит в бухте Капсель близ Ялты.
Обновлено в 05:36
Кино
Кевин Файги подтвердил, что Человек-паук больше не появится в киновселенной Marvel
Обновлено в 19:40
Фигурное катание
Губанова будет исполнять программу на музыку из фильма «17 мгновений весны»
"Губанова начнет сезон на втором этапе Кубка России", - сообщил Рукавицын по телефону, рассказав также, что короткая программа фигуристки поставлена под песню I'll Take Care Of You в исполнении Бет Харт и Джо Бонамассы, а произвольная – под музыку "Двое в кафе" Микаэла Таривердиева из фильма "17 мгновений весны".
Обновлено в 10:22
Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ
"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:22
Здоровье
В США зафиксировали первую смерть от вейпа
Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.
Обновлено в 01:09
Политика
Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объявил дату встречи лидеров России Владимира Путина и Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Общество
Минздрав заявил об отсутствии дефицита инсулина в России
Дефицита инсулина в России в настоящее время нет, объем производства препарата полностью покрывает текущую потребность, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном на сайте.
Обновлено в 08:07
Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58