Политика
США намерены выработать единый ответ НАТО на инцидент в Керченском проливе на встрече глав МИД стран альянса, передает РИА "Новости". Об этом рассказал высокопоставленный сотрудник госдепартамента.
Газета.Ruвчера в 17:56
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США обсудят на встрече глав МИД НАТО в Брюсселе инцидент в Керченском проливе
Эхо Москвывчера в 23:30
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