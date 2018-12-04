США намерены выработать единый ответ НАТО на инцидент в Керченском проливе на встрече глав МИД стран альянса, передает РИА "Новости". Об этом рассказал высокопоставленный сотрудник госдепартамента.

США намерены выработать единый ответ НАТО на инцидент в Керченском проливе

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