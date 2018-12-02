Политика
США намерены ввести вторую часть санкций против РФ по делу Скрипаля
США намерены ввести вторую часть санкций против РФ по делу СкрипаляВести.Ru02:37
Первая часть санкций против РФ по делу Скрипаля была введена 27 августа. Тогда Госдеп уточнил, что если через 90 дней Москва не выполнит ряд условий, то будут введены новые санкции.
Вести.Ru02:37
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Первая часть санкций по "делу Скрипаля" была введена американской стороной 27 августа. Как заявил тогда Госдепартамент, если через 90 дней Москва не выполнит ряд критериев, то будут введены новые санкции.ТАСС02:01
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