Администрация США намеревается ввести второю часть санкций против России по "делу Скрипаля". Об этом корреспонденту ТАСС заявил представитель Госдепартамента.

с чего всё началось

Первая часть санкций против РФ по делу Скрипаля была введена 27 августа. Тогда Госдеп уточнил, что если через 90 дней Москва не выполнит ряд условий, то будут введены новые санкции.

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