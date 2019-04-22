Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у ИранаГазета.Ru 22 апреля в 08:44

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters. Отмечается, что такое решение принял президент США Дональд Трамп.
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Персидский прилив

Известия01:00

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

Газета.Ru22 апреля в 13:26

WSJ: США не планировали отказываться от исключений на закупку иранской нефти

ТАСС22 апреля в 21:46

США очищают мировой рынок от иранской нефти, эксперты сомневаются в успехе

ПРАЙМ22 апреля в 17:54

Соединенные Штаты ужесточают санкции против Ирана

Эхо Москвы22 апреля в 13:02

США запретили покупать иранскую нефть. Как страны смогут обойти санкции с помощью России?

Телеканал 360°вчера в 17:01

США объявили об отказе от поблажек для импортеров иранской нефти

РБК22 апреля в 09:14
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
Политика

США назвали указ о паспортах частью «оккупационного плана» России

Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено в 15:15
Политика

Симоньян: Путин готовит еще один указ по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
Обновлено в 14:52
Технологии

Испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока прошли в РФ

На головном плавучем энергоблоке "Академик Ломоносов" завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки.
Обновлено в 12:25
Хоккей

«Сан-Хосе» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Вегаса» в седьмом матче

«Сан-Хосе» «горел» 0:3 в седьмом матче четвертьфинала конференции против «Вегаса» на своей площадке к середине третьего периода, но сотворил фантастический камбэк и через четыре минуты уже вёл в счёте.
Обновлено в 02:20
Экономика

Кудрин предложил распределять часть доходов от НДС между регионами

Часть собираемого в России налога на добавленную стоимость можно было бы распределять между субъектами РФ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 12:10
Футбол

Жиго и Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»

По информации Sport24, защитники Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом».
Обновлено в 14:26
Гаджеты

Свежие дорожные карты Intel: не ждите 10-нанометровых настольных процессоров ещё минимум два с половиной года

Компания Intel уже не раз говорила о том, что 10-нанометровые процессоры Ice Lake точно выйдут в конце текущего года.
Обновлено в 13:25
Авто

«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 03:42
Политика

Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в 67 млн рублей

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на распространяющиеся в Сети слухи о его зарплате.
Обновлено в 11:47
Общество

Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Политика

Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту

Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:00
Общество

В Янтарном в лодку к ныряльщикам забрался тюлень

В море вблизи Янтарного молодой тюлень забрался в лодку к ныряльщикам.
Обновлено в 00:18
Происшествия

В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками

Трое заключённых в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина" отравились психотропным веществом, один из них скончался, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено в 12:38
Общество

В российских школах появятся новые должности

Министерство просвещения России опубликовало проект постановления о введении двух новых должностей в школах — «старший учитель» и «ведущий учитель».
Обновлено в 03:07
Общество

«Аэрофлот» наградил самых летающих журналистов и артистов

Обновлено в 11:20
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Экономика

Россияне избавляются от дач из-за нового налога

Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Общество

Росреестр сообщил, какие теплицы на участках не облагаются налогом

Глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова уточнила, что теплицы, построенные для коммерческих целей и имеющие площадь более 50 кв. метров должны облагаться налогом в обязательном порядке.
Обновлено в 03:24
Общество

В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла

В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей

В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".
Обновлено в 13:58
Футбол

Зенит — Динамо 2:0 (2-й тайм)

Прямая трансляция матча 24 апреля в 20:55 Лидер чемпионата петербургский «Зенит» в 25-м туре РПЛ примет на домашнем поле московское «Динамо».
Обновлено в 13:50
Экономика

Occidental хочет купить Anadarko за $38 млрд

Как написала в письме совету директоров Anadarko генеральный директор Occidental Вики Холлаб, ее компания с конца марта предпринимала шаги по покупке Anadarko, включая два предложения о покупке по цене, превышающей последующее предложение Chevron.
Обновлено в 11:12
Авто

Renault Kaptur обновился, но не подорожал

Компания Renault объявила о появлении на российском рынке кроссовера Kaptur 2019 модельного года. "Каптюр" обзавелся новым оборудованием.
Обновлено в 06:26
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей

Сборная России по хоккею одержала волевую победу над командой Латвии

Сборная России обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:19
Экономика

Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд

За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес

Собчак наведалась к Бузовой в ресторан и довела ее до слез

Телеведущая Ксения Собчак в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено в 13:36
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Политика

Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии

Президент добавил, что преимущество чеченского народа и вообще других народов Кавказа заключается в очень бережном отношении к детям и к другим родственникам.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска

Меган Маркл, похоже, поставила перед собой цель во всем отличаться от герцогини Кембриджской.
Обновлено в 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
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