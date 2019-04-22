Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у ИранаГазета.Ru 22 апреля в 08:44
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters. Отмечается, что такое решение принял президент США Дональд Трамп.
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США запретили покупать иранскую нефть. Как страны смогут обойти санкции с помощью России?
Телеканал 360°вчера в 17:01
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Политика
США назвали указ о паспортах частью «оккупационного плана» России
Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины.
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Симоньян: Путин готовит еще один указ по Донбассу
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
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На головном плавучем энергоблоке "Академик Ломоносов" завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки.
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«Сан-Хосе» «горел» 0:3 в седьмом матче четвертьфинала конференции против «Вегаса» на своей площадке к середине третьего периода, но сотворил фантастический камбэк и через четыре минуты уже вёл в счёте.
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По информации Sport24, защитники Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом».
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Гаджеты
Свежие дорожные карты Intel: не ждите 10-нанометровых настольных процессоров ещё минимум два с половиной года
Компания Intel уже не раз говорила о том, что 10-нанометровые процессоры Ice Lake точно выйдут в конце текущего года.
Обновлено в 13:25
Авто
«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 03:42
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Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в 67 млн рублей
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на распространяющиеся в Сети слухи о его зарплате.
Обновлено в 11:47
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Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Политика
Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту
Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:00
Общество
В Янтарном в лодку к ныряльщикам забрался тюлень
В море вблизи Янтарного молодой тюлень забрался в лодку к ныряльщикам.
Обновлено в 00:18
Происшествия
В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками
Трое заключённых в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина" отравились психотропным веществом, один из них скончался, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено в 12:38
Общество
В российских школах появятся новые должности
Министерство просвещения России опубликовало проект постановления о введении двух новых должностей в школах — «старший учитель» и «ведущий учитель».
Обновлено в 03:07
Общество
«Аэрофлот» наградил самых летающих журналистов и артистов
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Общество
Росреестр сообщил, какие теплицы на участках не облагаются налогом
Глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова уточнила, что теплицы, построенные для коммерческих целей и имеющие площадь более 50 кв. метров должны облагаться налогом в обязательном порядке.
Обновлено в 03:24
Общество
В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла
В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей
В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".
Обновлено в 13:58
Футбол
Зенит — Динамо 2:0 (2-й тайм)
Прямая трансляция матча 24 апреля в 20:55 Лидер чемпионата петербургский «Зенит» в 25-м туре РПЛ примет на домашнем поле московское «Динамо».
Обновлено в 13:50
Экономика
Occidental хочет купить Anadarko за $38 млрд
Как написала в письме совету директоров Anadarko генеральный директор Occidental Вики Холлаб, ее компания с конца марта предпринимала шаги по покупке Anadarko, включая два предложения о покупке по цене, превышающей последующее предложение Chevron.
Обновлено в 11:12
Авто
Renault Kaptur обновился, но не подорожал
Компания Renault объявила о появлении на российском рынке кроссовера Kaptur 2019 модельного года. "Каптюр" обзавелся новым оборудованием.
Обновлено в 06:26
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
Сборная России по хоккею одержала волевую победу над командой Латвии
Сборная России обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:19
Экономика
Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд
За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Собчак наведалась к Бузовой в ресторан и довела ее до слез
Телеведущая Ксения Собчак в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено в 13:36
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Политика
Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии
Президент добавил, что преимущество чеченского народа и вообще других народов Кавказа заключается в очень бережном отношении к детям и к другим родственникам.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
Меган Маркл, похоже, поставила перед собой цель во всем отличаться от герцогини Кембриджской.
Обновлено в 06:30