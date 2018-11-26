Соединенные Штаты намерены безопасно урегулировать ситуацию на американо-мексиканской границе, через которую 25 ноября пытались прорваться сотни людей из так называемого каравана мигрантов, совместно с властями Мексики. Такое заявление сделала министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен.

США намерены разрешить ситуацию на южной границе совместно с Мексикой

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