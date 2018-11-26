Политика
США намерены разрешить ситуацию на южной границе совместно с Мексикой
США намерены разрешить ситуацию на южной границе совместно с МексикойИзвестия19:19
Соединенные Штаты намерены безопасно урегулировать ситуацию на американо-мексиканской границе, через которую 25 ноября пытались прорваться сотни людей из так называемого каравана мигрантов, совместно с властями Мексики. Такое заявление сделала министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен.
Известия19:19
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Армия и оружие
ФСБ России: Украинские суда-нарушители границы РФ задержаны
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море, суда нарушители - задержаны.
Обновлено в 19:18
Политика
Совбез Украины предложил ввести военное положение на 60 дней
"Совет национальной безопасности и обороны предлагает ввести военное положение сроком на 60 дней", - зачитал он решение СНБО, заседание которого состоялось 26 ноября.
Обновлено в 19:18
Армия и оружие
ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР
Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 19:19
Армия и оружие
ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков
Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.
Обновлено в 18:21
Политика
МИД РФ: Действия Украины в Керченском проливе являются провокацией
Обновлено в 18:53
Политика
Европейские страны одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Стороны одобрили 585-страничное соглашение, разработанное британским кабинетом министров, и политическую декларацию, которую согласовали в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение
Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 19:17
Политика
Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге
Министерство иностранных дел Чехии рассматривает вопрос о сокращении штата дипломатов и автомобилей в российском посольстве в Праге.
Обновлено в 18:11
Политика
Порошенко рассказал об «исполнении тысячелетней мечты» Украины
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сбылась "тысячелетняя мечта" украинского народа, связанная с обретением автокефалии самопровозглашенной Украинской православной церкви.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
Главком ВМФ России рассказал о ремонте крейсера «Адмирал Кузнецов»
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.
Обновлено в 17:45
Политика
На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье
В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.
Обновлено в 15:10
Политика
В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визе
Обновлено в 18:33
Армия и оружие
В ЛНР высмеяли заявление ВСУ о захвате населенного пункта в Донбассе
Напомним, ранее в социальной сети Facebook военные украинских вооруженных сил (ВСУ) сообщили о взятии под контроль населенного пункта Рассадки, который расположен в Донецкой области в так называемой серой зоне.
Обновлено в 13:19