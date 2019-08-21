Политика
США намерены поставить Тайваню истребители F-16 на 8 млрд долларовРЕН ТВ 19:17
Администрация США уведомила КОнгресс о намерении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму около 8 млрд долларов. Помимо самолетов также будет поставлено сопутствующее оборудование. Информацию о поставках военной техники подтвердили в Госдепартаменте США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:31, Ашберн
Футбол
«Аякс» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
Голландский «Аякс» сыграл вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом. Об этом сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 18:37
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами
Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Россия созвала Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Обновлено в 20:54
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:09
Экономика
Составлен рейтинг регионов России с самым доступным бензином
Самый доступный бензин АИ-92 продают в Ямало-Ненецком автономном округе. На среднюю зарплату здесь можно купить в месяц 2080 литров бензина.
Обновлено 18 августа в 23:08
Армия и оружие
В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций
Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.
Обновлено в 06:36
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено в 20:48
Общество
Гороскоп на 21 августа: Тельцам советуют мечтать с умом
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 19:00
Космос
Североморцы первыми ступят на новые острова в Арктике
В ходе научно-практических экспедиций Северного флота, действующих в Арктике планируется подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.
Обновлено 18 августа в 09:09
Здоровье
Врачи назвали опасную для здоровья сердца окружность талии
«Простые способы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний — окружность талии менее 80 сантиметров у женщин и 94 сантиметров у мужчин», — приводит агентство текст сообщения.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
«Железный кулак» новых израильских БТР показали в действии
Компания-разработчик активной защиты для израильских танков Elbit Systems опубликовала видео испытаний системы активной защиты Iron Fist («Железный кулак»), установленной на бронированных машинах Eitan.
Обновлено в 19:55
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 20:00
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Космос
Ровно 5 лет назад из Microsoft ушел Балмер — тот самый, который создал Windows 7 и угробил Nokia
Обновлено в 08:10
Общество
Точь-в-точь как птица: необычный беспилотник показали в Пекине
На Всемирной конференции роботов в Пекине представили птицу-дрон. Разработка носит рабочее название Wind Rider.
Обновлено в 20:58
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 12:34
Экономика
Инвестфонд Raven завершает обратный выкуп 89,14 млн акций, купленных у Woodford и Invesco
Инвестиционная компания Raven Property Group 21 августа завершает обратный выкуп 89,14 миллиона акций, приобретенных у компаний Woodford и Invesco, сообщается во вторник в материалах компании.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
В Сети появилась фотография с Ким Кардашьян без макияжа
Как оказалось, даже в этих случаях поклонники не видят настоящего лица кумира, в чём те убедились, посмотрев снимок Instagram-дивы, сделанный на улице во время прогулки.В кадре пользователи Сети увидели не модель, а обыкновенную женщину, имеющую проблемную кожу.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Более 128 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»
Руководить учениями будет начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщил, что более 128 тысяч военных из восьми стран примут участие в учениях "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября.
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Космос
США готовятся применять в космосе ядерные системы
США смогут применять в космосе ядерные системы, которые расширят возможности при исследованиях космического пространства, а также оперативные возможности, указано в документе.
Обновлено в 19:49
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26