с чего всё началось

Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.

Политика Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций по «делу Скрипалей» EADaily напоминает, что 2 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета ограничительных мер против России в связи с делом об отравлении в Великобритании Скрипалей.

Культура Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.

Армия и оружие Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.

Единоборства Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, нокаутировав Ярда Российский боксер, чемпионат мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев успешно защитил свой титул, победив британца Энтони Ярда.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью Певица Светлана Лобода порадовала поклонников редкими фото своей младшей дочери Тильды, которые она опубликовала в Instagram.

Шоу-бизнес Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.

Музыка Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.

Гаджеты Опрос Redmi: большинство пользователей готово отказаться от стандартного разъема для наушников Примерно вдвое меньше пользователей готовы отказаться от инфракрасного излучателя, и только чуть больше 9,3% могут пожертвовать портом USB-C.

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Политика Трамп заявил о прогрессе в переговорах на саммите G7 Президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутом прогрессе в переговорах по итогам первого дня саммита G7.

Армия и оружие Зрелищное видео полётов истребителей Су-57 появилось в Сети В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.

Армия и оружие В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.

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Происшествия В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа».

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Культура Михалков рассказал о состоянии после семи операций Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.

Общество Празднование Дня флага в Москве собрало полмиллиона участников Около полумиллиона жителей и гостей столицы посетили 24 августа торжественные мероприятия в Москве, посвященные 350-летию Государственного флага России.

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Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.