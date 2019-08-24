Политика

США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»BFM.ru 10:09

Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
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США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода «Мотор Сич», сообщила газета The Wall Street Journal
 со ссылкой на источники в американской администрации.
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