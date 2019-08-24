с чего всё началось

Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.

Технологии Особенности Bitcoin помогут облегчить приём лекарств в будущем Исследователи из Копенгагенского университета разработали прототип приложения, которое сможет рассчитывать необходимую дозу лекарств для пользователя, а также отслеживать поддельные препараты.

Политика Украинские боевики провели антироссийскую акцию под офисом Зеленского Напомним, в своем выступлении на марше достоинства Зеленский назвал войну против Донбасса вторым рождением Украины.

Армия и оружие Турция перестает играть в Сирии стабилизирующую роль По словам писателя и общественного деятеля Николая Старикова, которые в субботу приводит «Федеральное агентство новостей» (ФАН), тем, кто следит за разворачивающимися в Сирии событиями, название Хан-Шейхун знакомо – именно там было снято фальшивое видео о якобы имевшей место химической атаке правительственных сил.

Происшествия Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7 Полиции пришлось четырежды применить водометы против участников акции. В шествии участвуют несколько сотен человек.

Происшествия Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.

Футбол «Уфа» впервые обыграла «Зенит» в чемпионате России по футболу Футбольный клуб "Уфа" обыграл санкт-петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.

Общество NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Космос Рогозин назвал дату повторной стыковки «Союза» с МКС Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции (МКС) пройдет 27 августа.

Происшествия В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.

Политика Порошенко обратился к Зеленскому с цитатой из Библии Бывший президент Украины Пётр Порошенко в обращении к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому использовал цитату из Библии.

Недвижимость Аналитики сообщили о росте стоимости однокомнатных квартир в Москве на 13% за год Аналитики заметили рост стоимости арендного жилья Среди причин заметного роста на первичную недвижимость за год специалисты "Авито Недвижимость" назвали "первыми отголосками" перехода на эскроу-счета (на них аккумулируются средства дольщиков, которыми застройщик не может пользоваться до завершения работ, соответствующий закон вступил в силу 1 июля 2019 года).

Армия и оружие Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий» Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.

Общество Несколько оппозиционеров были задержаны на проспекте Сахарова в Москве На проспекте Академика Сахарова в Москве были задержаны несколько активистов, которые отправились туда на митинг-концерт в честь Дня флага России, сообщили гражданские активисты.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева позировала для фото в купальнике Павлу Воле Девушка разместила в своем микро-блоге фото, на которых она позирует в черном и белом купальнике.

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Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.