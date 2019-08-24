с чего всё началось

Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.

Происшествия Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Армия и оружие Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий» Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.

Происшествия В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Политика Трамп назвал главу ФРС США «врагом Америки» Перед своим отлетом во Францию на саммит глав стран "большой семерки" разъяренный президент США Дональд Трамп обрушился с гневной критикой на Джерома Пауэлла, главу Федеральной резервной системы (ФРС) страны, назвав его "врагом Америки", сообщает Reuters.

Политика Меркель прилетела на саммит G7 во Франции Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела во французский Биарриц на саммит G7.

Гаджеты Redmi Note 8 Pro получил аккумулятор на 4500 мАч Смартфон Redmi Note 8 Pro от компании Xiaomi получит аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов.

Общество Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.

Политика Зеленский ни разу не упомянул Россию в речи на День независимости Что вы ни говорите, а на Украине либо кто-то в лесу сдох, как говорили наши предки, либо действительно начали происходить какие-то изменения в высшем украинском политикуме.

Политика Посол России Яковенко завершил свою миссию в Великобритании В субботу, 24 августа, чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию.

Общество Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.

Политика Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Политика Савченко заявила об украинизации России Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.

Авто В Германии нашли стоянку с тысячами неисправных Mercedes-Benz Как стало известно, на территории старого аэропорта, недалеко от немецкого города Бремен расположились около 9 тыс. неисправных автомобилей Mercedes-Benz.

Экономика Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартир Строительство 16 проблемных домов завершено в Краснодаре, ключи от квартир с начала 2019 года получили более 3,5 тыс. человек.

Авто В США на аукционе за 10 тысяч долларов продают редкую Subaru SVX Несмотря на эксклюзивный статус, лот оценили в 10 тысяч долларов США.Автомобиль Subaru SVX начали производить в 1991 году и выпускали до 1997 года.

Экономика В России установили новый прожиточный минимум Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.