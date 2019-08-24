Политика

WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» КитаемRT на русском 01:31

Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.
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с чего всё началось
США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода «Мотор Сич», сообщила газета The Wall Street Journal
 со ссылкой на источники в американской администрации.
Коммерсантъ02:22

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На Украине заявили о покупке акций «Мотор Сич» китайскими компаниями

RT на русском10:40

Болтон хочет помешать китайско-украинской сделке

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ТАССвчера в 21:23
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Происшествия

В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321

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Происшествия

Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача

Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие

Армия Нидерландов пересаживается с внедорожников Mercedes на IVECO

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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

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Культура

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Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
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Армия и оружие

Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

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Происшествия

В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека

В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
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Космос

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Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Политика

Трамп назвал главу ФРС США «врагом Америки»

Перед своим отлетом во Францию на саммит глав стран "большой семерки" разъяренный президент США Дональд Трамп обрушился с гневной критикой на Джерома Пауэлла, главу Федеральной резервной системы (ФРС) страны, назвав его "врагом Америки", сообщает Reuters.
Обновлено в 04:28
Политика

Меркель прилетела на саммит G7 во Франции

Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела во французский Биарриц на саммит G7.
Обновлено в 10:11
Футбол

Пукки повторил рекорд Погребняка

Обновлено в 08:47
Гаджеты

Redmi Note 8 Pro получил аккумулятор на 4500 мАч

Смартфон Redmi Note 8 Pro от компании Xiaomi получит аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов.
Обновлено вчера в 08:57
Общество

Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей

На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 09:23
Политика

Зеленский ни разу не упомянул Россию в речи на День независимости

Что вы ни говорите, а на Украине либо кто-то в лесу сдох, как говорили наши предки, либо действительно начали происходить какие-то изменения в высшем украинском политикуме.
Обновлено в 06:35
Политика

Посол России Яковенко завершил свою миссию в Великобритании

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Обновлено в 09:48
Общество

Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет

Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Политика

Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Хоккей

«Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы

Хет-триком в составе победителей отметился Йонас Няттинен.
Обновлено в 10:42
Политика

В Киеве вместо парада на День независимости идет «Шествие достоинства»

«Шествие достоинства» призвано заменить традиционный парад в честь Дня независимости.
Обновлено в 04:14
Единоборства

Украинский боксёр Усик отказался драться с россиянином Федосовым

Обновлено в 08:45
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Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь

Обновлено в 06:19
Политика

Савченко заявила об украинизации России

Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
Обновлено в 03:19
Авто

В Германии нашли стоянку с тысячами неисправных Mercedes-Benz

Как стало известно, на территории старого аэропорта, недалеко от немецкого города Бремен расположились около 9 тыс. неисправных автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 04:55
Экономика

Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартир

Строительство 16 проблемных домов завершено в Краснодаре, ключи от квартир с начала 2019 года получили более 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 15:45
Хоккей

Ярославская хоккейная молодежка «Локо» обыграла канадцев на Кубке мира

Обновлено вчера в 14:48
Спорт

Поварницын выиграл серебро в спринте на ЧМ по летнему биатлону

Обновлено в 10:09
Авто

В США на аукционе за 10 тысяч долларов продают редкую Subaru SVX

Несмотря на эксклюзивный статус, лот оценили в 10 тысяч долларов США.Автомобиль Subaru SVX начали производить в 1991 году и выпускали до 1997 года.
Обновлено в 09:16
Экономика

В России установили новый прожиточный минимум

Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Культура

Михалков рассказал о состоянии после семи операций

Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
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