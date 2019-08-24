с чего всё началось

Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.

Космос Дайвер обнаружил на дне Бермудского треугольника НЛО Знаменитый охотник за сокровищами Даррелл Миклос некоторое время исследовал воды Карибского моря в поисках кораблекрушения пиратских кораблей Фрэнсиса Дрейка, но он неожиданно обнаружил находку другого рода.

Общество Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.

Происшествия В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа».

Общество В воскресенье в Петербурге улучшится погода Тепло и солнце вернутся в Петербург. В воскресенье, 25 августа, в городе станет значительно теплее.

Происшествия В Башкирии в страшном ДТП погибли супруги из Магнитогорска На трассе Магнитогорск-Кизильское в Башкирии сегодня, 24 августа, около 11 часов утра произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие.

Единоборства Федор Емельяненко поднялся на гору Арарат Российский боец MMA Федор Емельяненко покорил гору Арарат, сообщает ТАСС.

Происшествия В степи под Астраханью потерялся португалец В МЧС не смогли пояснить, как иностранец попал в степь. С 06:00 воскресенья к розыску планируется привлечь вертолет Ка-26 от Росгвардии.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.

Культура Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.

Армия и оружие Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.

Происшествия Число погибших в ДТП с автобусом под Волгоградом выросло до пяти Число погибших в результате ДТП с автобусом на трассе Москва - Волгоград увеличилось до пяти человек, в Новоаннинской районной больнице Волгоградской области умерли женщина и ребенок, которые получили тяжелые травмы.

Общество Росгвардейцев захотели лишить анонимности Законопроект предполагает, что на форменной одежде либо амуниции сотрудников Росгвардии при несении службы в общественных местах должен находиться хорошо различимый идентификационный номер.

Единоборства Украинский боксер Александр Усик отказался от поединков против россиян Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик отказался проводить поединок против россиянина Андрея Федосова, чтобы противостояние не переходило в политическую плоскость.

Политика Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения Молдавии В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Кишинев, для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

Политика В Крыму ответили на сравнение Зеленского с похищенным ребенком Глава украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил полуостров с похищенным ребенком.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.

Происшествия В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.

Единоборства Ковалев и Ярд успешно прошли взвешивание Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

Армия и оружие Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий» Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.

Происшествия Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321 Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.