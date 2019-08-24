Политика

США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»BFM.ru вчера в 10:09

Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
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с чего всё началось
США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода «Мотор Сич», сообщила газета The Wall Street Journal
 со ссылкой на источники в американской администрации.
Коммерсантъвчера в 02:22

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Могут ли США помешать продаже «Мотор Сич» инвесторам из Китая

RT на русскомвчера в 12:14

WSJ: США хотят помешать покупке Китаем украинского завода

Коммерсантъвчера в 02:22

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ТАСС23 августа в 21:23

США захотели сорвать покупку Китаем украинской «Мотор Сич»

Lenta.ru23 августа в 23:05

Болтон может сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая

Известия23 августа в 22:30

СМИ: Болтон намерен сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая

Московский Комсомолец23 августа в 22:02

WSJ узнала о планах Болтона помешать покупке Китаем украинского завода

РБКвчера в 00:03
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Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 15:57
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено 23 августа в 15:58
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено вчера в 12:11
Единоборства

Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона

В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Здоровье

Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования

В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.
Обновлено вчера в 14:02
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Политика

Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко

Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Обновлено 22 августа в 10:01
Общество

В Москве митинг-концерт в честь Дня флага собрал 110 тысяч человек

Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".
Обновлено вчера в 11:52
Авто

LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей

АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.
Обновлено вчера в 10:44
Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

NASA заявило о «первом преступлении в космосе»

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено вчера в 14:34
Политика

Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено 23 августа в 10:13
Политика

Французский перевозчик отказался от использования Севморпути

Крупнейшая компания морских контейнерных перевозок Франции CMA CGM в пятницу, 23 августа, сообщила, что по экологическим соображениям не будет использовать маршрут Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике.
Обновлено вчера в 02:15
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено вчера в 14:22
Авто

Самый продвинутый кроссовер Ford Territory вышел в продажу

Компания Ford объявила старт продаж новой версии недорогого кроссовера Ford Territory.
Обновлено вчера в 22:42
Кино

Кита Харингтона позвали в киновселенную Marvel

Обновлено вчера в 03:16
Футбол

Главный тренер «Барселоны»: «Неймар пробуждает большие ожидания»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара.
Обновлено вчера в 19:00
Музыка

Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено вчера в 11:10
Экономика

«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка

В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено 23 августа в 14:44
Кино

Disney показывает первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль

На фотографии изображена Эмма Стоун в роли Круэллы Де Виль с фирменной черно-белой прической, темными тенями над глазами, а также одетая в черную кожаную клетчатую куртку.
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие

Военные учения близ спорных с Японией островов проводятся Южной Кореей

Маневры получили название "Учения по обороне территорий в Японском море", их задачей является отработка способов защиты территорий в акватории, "в том числе и островов Токто", подчеркнул источник агентства.
Обновлено вчера в 22:46
Здоровье

Список необходимых прививок для школьников опубликовал Роспотребнадзор

В ведомстве составили список необходимых прививок для поступающих в первый класс, который опубликовали на официальном сайте.
Обновлено вчера в 03:06
Наука

В Крыму нашли необычное двухъярусное захоронение сарматского младенца

Ученые-археологи обнаружили на территории Крыма очень необычное двухъярусное сарматское захоронение.
Обновлено в 00:12
Авто

В США на аукционе за 10 тысяч долларов продают редкую Subaru SVX

Несмотря на эксклюзивный статус, лот оценили в 10 тысяч долларов США.Автомобиль Subaru SVX начали производить в 1991 году и выпускали до 1997 года.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

В Абхазии пройдут выборы президента республики

Седьмые выборы Первые выборы президента Абхазии состоялись в 1994 году.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки

Ипотека шагает по стране Проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах России, однако прогрессируют они в 44 субъектах, говорится в исследовании.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

У плотины Саратовской ГЭС перевернулась лодка с четырьмя рыбаками

В районе города Балаково в Саратовской области у плотины местной электростанции перевернулась лодка с четырьмя рыбаками.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
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