Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»BFM.ru вчера в 10:09
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
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с чего всё началось
США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода «Мотор Сич», сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.Коммерсантъвчера в 02:22
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СМИ: Болтон намерен сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая
Московский Комсомолец23 августа в 22:02
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