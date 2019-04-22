Политика
Соединенные Штаты ужесточают санкции против ИранаЭхо Москвы 22 апреля в 13:02
Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция, которые прежде могли импортировать нефть из Ирана, несмотря на санкции Вашингтона, больше не получат такого права.
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Решение США прекратить исключения из санкций по импорту нефти из Ирана не будет служить региональному миру и стабильности, оно нанесет вред иранскому народу. Турция отвергает односторонние санкции и ограничения по своим отношениям с соседями.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикРИА Новости 22 апреля в 11:02
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