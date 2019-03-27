Политика

США намерены объявить новые меры НАТО против РоссииГазета.Ru 17:51

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины. Об этом сообщает РИА "Новости". "Мы сможем объявить о новой серии мер, чтобы дать отпор действиям России в Крыму", - сказал Помпео.
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Помпео: США ожидают, что НАТО одобрит меры в ответ на шаги России в Крыму и Азовском море

ТАСС16:28

США и НАТО готовят новые меры против России

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Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России

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США намерены объявить новые меры НАТО против России

Газета.Ru17:51

США хотят через неделю объявить новые меры НАТО против России из-за Украины

РИА Новости16:20

Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины

РБК16:18
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Политика

Кемеровская область официально получила второе название

Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
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Молодая мама Регина Тодоренко выложила фото в купальнике

Ведущая шоу «Пятница с Региной» в начале зимы стала мамой. Регина Тодоренко подарила любящему мужу Владу Топалову первенца Мишу.
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Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
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Обновлено в 08:42
Политика

Захарова ответила на ультиматум Трампа по Венесуэле

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Обновлено в 17:41
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В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено в 12:44
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В России растут продажи смартфонов с беспроводной зарядкой

"М. видео – Эльдорадо" оценивает прошлогодние продажи смартфонов с беспроводной зарядкой в 2,5 млн штук и 135 млрд руб. В общих штучных продажах смартфонов такие аппараты заняли 8% (+ 3 п. п. к 2017 г.), оценивает представитель "М. видео – Эльдорадо" Валерия Андреева.
Обновлено в 02:20
Политика

Парламент Великобритании поддержал новые сроки Brexit

По результатам прошедшего голосования, большинство членов парламента Соединённого Королевства поддержали новые даты выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 18:20
Общество

«КамАЗ» готов трудоустроить часть сотрудников с Ford Sollers

Квалифицированных сотрудников закрываемых заводов Ford Sollers в Татарии готов принять на работу «КамАЗ», сообщили в пресс-службе группы предприятий.
Обновлено в 18:07
Политика

Европарламент одобрил запрет на пластиковые стаканчики

В конце октября 2018 года ЕП проголосовал за полный запрет использования одноразовых пластиковых изделий на территории Евросоюза.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Суд арестовал еще одного фигуранта по делу Абызова

Как отмечается, Русаков был одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве и преступном сообществе, которое было возбуждено против бывшего министра "Открытого правительства" России Михаила Абызова.
Обновлено в 14:40
Политика

Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.
Обновлено в 18:08
Общество

В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности

Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны

Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.
Обновлено в 10:59
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
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Украинец Усик отказался от боя с россиянином Лебедевым и потерял титул

Обновлено в 18:25
Здоровье

В Нью-Йорке запретили непривитым детям посещать общественные места

В штате Нью-Йорк ввели официальный запрет на посещение общественных мест для детей, не получивших прививку от кори.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Израиль ударил ракетами по Алеппо

Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Экономика

Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий

Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.
Обновлено в 06:40
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Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Обновлено в 07:01
Спорт

Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014

Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:40
Общество

Двое студентов почти три недели выживали в джунглях голышом и без еды

Обновлено в 15:38
Экономика

Силуанов пообещал рост пенсий на 20%

В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:19
Политика

Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:59
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Политика

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Ведущим Владимиру Соловьеву и Сергею Михееву пришлось разнять политолога Араика Степаняна и американского журналиста Грэга Вайнера, которые были готовы ринуться в драку.
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Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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