Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей США.

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Финансы Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.

Политика Глава СКР захотел доступ к банковской тайне без суда В интервью «Известиям» Бастрыкин заявил о необходимости внести изменения в закон «О банках и банковской деятельности».

Экономика В РФ расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов Предполагается, что в России распространится эксперимент по снятию наличности с банковских карт на кассах магазинов.

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

Космос NASA планирует вырастить на МКС перец чили NASA объявило о планах отправить на МКС семена красного перца чили (Capsicum annuum) для выращивания в условиях невесомости.

Политика Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля Подольский районный суд Киева перенёс на 19 июля заседание по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Общество Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.

Космос Космическая обсерватория «Спектр-РГ» отправилась к месту работы Вчера с космодрома Байконур была успешно запущена ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03», которая вывела в космос астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ».

Происшествия Суд арестовал Дмитрия Мазурова, подозреваемого в крупном хищении Мазуров подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере).

Политика За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Политика МИД Ирана считает, что Трамп не желает войны с республикой Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф полагает, что президент США Дональд Трамп не желает начала войны с Тегераном, однако лица в окружении американского лидера хотят этого.

Политика В США ограничат право на убежище для борьбы с миграционным кризисом Законы США позволяют мигрантам просить убежища, даже когда они уже находятся на границе, независимо от того, как они там оказались.

Экономика Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.

Политика Жители Донбасса смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе Получившие российское гражданство жители ДНР и ЛНР смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе вне зависимости от регистрации, сообщили в МВД России в ответ на запрос РИА Новости.

Экономика «Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.

Армия и оружие Учебный пуск ракет «Москит» сняли на видео Пуск ракет, которые называют «убийцами крейсеров», сняли на видео. Ролик опубликовал в понедельник, 15 июля, телеканал «Звезда».

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Футбол Инсинье назвал «предательством» переход Сарри в «Ювентус» Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».

Политика Британия отказалась отдавать Ассанжа на смертную казнь Заместитель главы британского МИД Алан Данкан заявил, что страна не станет отдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа другим странам, где его ждет смертный приговор.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.

Армия и оружие Американская разведка обнаружила «уязвимость» в российской С-400 Аналитики американского центра частной разведки Stratfor утверждают, что российские зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 имеет одну значительную уязвимость.

Космос В NASA не исключили возможность полета на Марс в 2033 году Глава NASA Джеймс Брайденстайн не исключил возможность пилотируемого полета на Марс в 2033 году, сообщает ТАСС.

Политика Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".