Штаты угрожают выйти из ДРСМД 2 февраляВести.Ru 12:19

Приостановка означает, что мы приостанавливаем наши обязательства в рамках договора. Это означает, что мы можем вести исследования и разработку систем, которые ранее не были разрешены договором.

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