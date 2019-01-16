Политика
Штаты угрожают выйти из ДРСМД 2 февраляВести.Ru 12:19
США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не начнет его соблюдать. Процесс расторжения планируют запустить 2 февраля. В этот день истекает срок ультиматума, который госсекретарь Майк Помпео объявил Москве.
Читать в источнике
Оценить89
Приостановка означает, что мы приостанавливаем наши обязательства в рамках договора. Это означает, что мы можем вести исследования и разработку систем, которые ранее не были разрешены договором.
— Андреа Томпсон, американская актрисаРИА Новости 11:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Политика
Тереза Мэй сохранила доверие парламента
Британский парламент вечером в среду не смог вынести вотум недоверия правительству Терезы Мэй.
Обновлено в 14:20
Политика
Пушков указал на решенную судьбу ДРСМД
Ранее стало известно, что США начнут выход из ДРСМД 2 февраля. По мнению Пушкова, объявленная дата означает, что судьба договора "решена".
Обновлено в 20:32
Армия и оружие
В Манбидже 16 человек погибли при теракте ИГ
Обновлено в 12:12
Политика
Собчак неожиданно приехала в Киев
В столицу Украины неожиданно приехала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Об этом она сама сообщила в Instagram Stories.
Обновлено в 23:13
Политика
Минфин США продлил срок завершения сделок с компаниями Дерипаски
Министерство финансов США продлило для инвесторов срок завершения сделок с компаниями российского предпринимателя Олега Дерипаски — Rusal, En+ и «Евросибэнерго» — до 28 января.
Обновлено в 22:09
Политика
Отслужившим в армии срочникам запретят соцсети
Некоторым категориям уволенных в запас солдат-срочников собираются запретить пользоваться соцсетями. Об этом пишет газета «Известия».
Обновлено в 22:05
Политика
Сенаторы США настаивают на допросе переводчиков Трампа
Сенаторы конгресса США Боб Менендес и Джек Рид направили письмо в Белый дом, чтобы получить разрешение на допрос переводчиков, работавших во время встреч президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 19:47
Политика
Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине
Обновлено в 19:21
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о подрыве на мине грузовика ВСУ
Грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 15:35
Политика
WSJ узнала о расследовании против Huawei в США
Федеральная прокуратура США открыла расследование в отношении китайской компании Huawei Technologies — крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Обновлено в 16:23
Политика
Путин вручит президенту Сербии орден Александра Невского
Президент России Владимир Путин вручит сербскому коллеге Александру Вучичу орден Александра Невского в ходе своего визита в республику в четверг, 17 января, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 15:11
Политика
Мадуро пригрозил участникам насильственных протестов тюрьмой
Венесуэльский лидер Николас Мадуро пообещал сажать в тюрьму организаторов и участников «гуаримбас» — насильственных протестов.
Обновлено в 19:50
Политика
Порошенко пообещал минимизировать влияние России на выборы на Украине
Президент Украины Петр Порошенко на встрече с иностранными послами в стране заявил, что намерен минимизировать влияние России на предстоящие президентские и парламентские выборы.
Обновлено в 16:07
Политика
МИД КНР: Китай не собирается становиться США или заменять их
По словам дипломата, у некоторых представителей США "есть опасения и подозрения в отношении Китая".
Обновлено в 22:24
Политика
ФСБ разоблачила в Крыму агента СБУ
Управление ФСБ по Воронежской области разоблачило агента Службы безопасности Украины, который должен был собирать информацию о дислокации российских воинских частей в Крыму.
Обновлено в 10:10