Политика
США намерены начать выход из ДРСМД 2 февраляRT на русском 15:54
США приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в феврале 2019 года, если Россия не представит доказательств выполнения соглашения со своей стороны.
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Приостановка означает, что мы приостанавливаем наши обязательства в рамках договора. Это означает, что мы можем вести исследования и разработку систем, которые ранее не были разрешены договором.
— Андреа Томпсон, американская актрисаРИА Новости 11:55
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Общество
Умер основатель Vanguard Джон Богл
Известный американский инвестор Джон Богл умер в возрасте 89 лет, сообщает CNBC.
Обновлено в 18:22
Происшествия
На японском острове Кутиноэрабу произошло извержение вулкана
В мае 2015 года на острове Кутиноэрабу неожиданно началось извержение вулкана Синдакэ, который выбросил столб пепла и дыма на высоту 9 километров.
Обновлено в 20:14
Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве газа в Тбилиси
Обновлено в 14:35
Общество
Японский отель «поувольнял» половину роботов
Обновлено в 19:46
Политика
Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине
На Украине арестовали депортированную из России журналистку Елену Бойко. Соответствующее решение принял Харьковский суд.
Обновлено в 19:21
Общество
«Аэрофлот» сообщил об исчерпании субсидий на полеты на Дальний Восток
Обновлено в 08:47
Авто
Skoda анонсировала новый кроссовер
Мировая премьера нового кроссовера Skoda состоится на автосалоне в Женеве, который пройдет в нынешнем году с 5 по 17 марта.
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Motorola возродит культовую раскладушку RAZR
Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено в 17:33
Общество
YouTube запретил публиковать опасные челленджи и пранки
Согласно новым правилам, "опасные" видео будут блокироваться, а если пользователь заработает три предупреждения в течение трех месяцев, его канал удалят.
Обновлено в 09:22
Общество
Google по ошибке переименовал детсады Москвы в крематории
На интерактивных картах Google ряд московских детский садов оказался подписан как «Детский крематорий».
Обновлено в 20:18
Космос
Первое в истории лунное растение погибло
Напомним, китайские ученые надеются в конечном счете создать искусственную биосферу в условиях лунной гравитации и температур.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Захватившие российских моряков пираты вышли на связь
Российские моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе, живы и содержатся в приемлемых условиях.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»
Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Авто
BMW показала на тизере обновленный седан BMW 7-Series
Компания BMW, отказавшись от участия в Детройтском автосалоне, представит обновленный флагманский седан BMW 7-Series на специальном мероприятии 16 января.
Обновлено вчера в 10:06
Кино
Скончался актер и продюсер «Дозоров» Алексей Кублицкий
Обновлено в 15:52
Музыка
Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России
Обновлено в 14:05
Политика
Собчак внезапно приехала в Киев
Обновлено в 18:26
Наука
ЦЕРН показал проект нового коллайдера с тоннелем длиной 100 км
Как и БАК, новый коллайдер появится возле Женевы, но его тоннель будет почти в четыре раза длиннее – 100 км против нынешних 27-ми.
Обновлено в 13:23
Происшествия
WSJ: США заподозрили Huawei в хищении коммерческих секретов
Прокуратура США считает, что сотрудники китайской компании Huawei похитили данные группы компаний T-Mobile, которые составляют коммерческую тайну.
Обновлено в 17:49
Общество
Российские водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение
Отмечается, что, согласно проекту правительства, участники ДТП смогут отправить извещение об аварии страховщику для получения выплат по ОСАГО через приложение.
Обновлено в 07:47
Кино
У оригинальных «Охотников за привидениями» выйдет продолжение
Съемки фильма должны начаться летом, а сама картина обещает выйти в 2020 году. Первая часть "Охотников за привидениями" вышла в 1984 году.
Обновлено в 06:49
Общество
У ветерана отобрали выданные по ошибке подарки
В поселке Разумное Белгородской области сотрудники администрации отобрали врученные по ошибке подарки у 96-летней Лидии Новосельцевой — ветерана Великой Отечественной, пишет «Fonar.tv».
Обновлено в 02:47
Гаджеты
Apple выпустила чехлы-зарядки для iPhone последнего поколения
Обновлено в 12:07
Космос
Источник сообщил о переносе запуска телескопа «Спектр-РГ»
Государственная комиссия "Роскосмоса" на заседании в среду приняла решение о переносе запуска российской астрофизическй обсерваториии "Спектр-РГ" с апреля на июнь в связи с затянувшимися проверками оборудования, однако сохраняется возможность дальнейшего переноса сроков старта, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:04
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Ленинградской области
На заводе "Полипласт" в Кингисеппском районе Ленинградской области произошел взрыв, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Обновлено в 04:25
Экономика
Сбербанк вернул себе звание самой дорогой компании России
Сбербанк обогнал по капитализации «Роснефть» по итогам торгов Московской биржи в среду, вновь став самой дорогой российской компанией, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 12:18
Общество
Названы страны с самыми красивыми женщинами
В топ-5 своеобразного рейтинга стран с самыми красивыми женщинами вошли Филиппины, Мексика, Южная Африка и Вьетнам.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Конфликт ученицы и завуча школы в Тольятти попал на видео
Обновлено в 13:05
Политика
Мадуро пригрозил участникам насильственных протестов тюрьмой
Венесуэльский лидер Николас Мадуро пообещал сажать в тюрьму организаторов и участников «гуаримбас» — насильственных протестов.
Обновлено в 19:50
Политика
Министр ДНР собрался засудить «Рамблер» за клевету
Симоновский районный суд Москвы принял к рассмотрению исковое заявление министра связи Донецкой Народной Республики Виктора Яценко против «Рамблера».
Обновлено в 09:05