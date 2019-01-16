Политика
США намерены начать выход из ДРСМД 2 февраляRT на русском 15:54
США приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в феврале 2019 года, если Россия не представит доказательств выполнения соглашения со своей стороны.
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Приостановка означает, что мы приостанавливаем наши обязательства в рамках договора. Это означает, что мы можем вести исследования и разработку систем, которые ранее не были разрешены договором.
— Андреа Томпсон, американская актрисаРИА Новости 11:55
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Общество
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Сбербанк обогнал по капитализации «Роснефть» по итогам торгов Московской биржи в среду, вновь став самой дорогой российской компанией, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Кино
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Музыка
Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России
Наиболее вероятным кандидатом в представители России на международном песенном смотре "Евровидение", который в этом году пройдет в Тель-Авиве, Израиль, назван 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев.
Обновлено в 14:05
Общество
Google переименовал детские сады Москвы в крематории
Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.
Обновлено в 11:08
Культура
Google выпустила праздничный дудл в честь Станиславского
Компания Google отметила 156-летие со дня рождения великого русского режиссёра Константина Станиславского и разместила на главной странице своего поисковика дудл с его изображением.
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Политика
Тереза Мэй снова сохранила за собой кресло премьера
Хорошей новостью для премьера стало то, что по правилам в течение года консервативная партия не сможет снова провести такое голосование, а значит, позиции Мэй в этот период ничто не угрожает.
Обновлено в 18:43
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Обновлено в 15:35
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Наука
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Как и БАК, новый коллайдер появится возле Женевы, но его тоннель будет почти в четыре раза длиннее – 100 км против нынешних 27-ми.
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Происшествия
WSJ: США заподозрили Huawei в хищении коммерческих секретов
Прокуратура США считает, что сотрудники китайской компании Huawei похитили данные группы компаний T-Mobile, которые составляют коммерческую тайну.
Обновлено в 17:49
Происшествия
Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»
Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Авто
McLaren презентовал родстер 600LT Spider
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Умер народный артист России Ильгам Шакиров
Обновлено в 12:29
Происшествия
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Американские власти арестовали подозреваемого в подготовке нападения на Белый дом.
Обновлено в 18:30
Общество
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Процесс взрыва моста был снят на видео. "Старый мост Tappan Zee был закрыт для движения в 2017 году и заменен новым", - уточняет портал.
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Гаджеты
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Размер сканера составляет 50 мм на 25 мм, что, по словам главы Xiaomi, более чем в пять раз больше стандартной зоны, представленной на рынке, и более чем в 15 раз больше дактилоскопической зоны классического сканера Xiaomi на задней панели.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Ленинградской области произошел взрыв на химзаводе
Четверо человек пострадали при взрыве на заводе «Полипласт» в Ленинградской области.
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