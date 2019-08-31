с чего всё началось

Иранский нефтяной танкер Adrian Darya 1 и капитан судна были включены в санкционный список минфина США, сообщает агентство Reuters. По словам представителя американского минфина, танкер был включен в санкционный список за связи с Корпусом стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана.

США наложили санкции на иранский танкер Adrian Darya 1 и его капитана

Происшествия На Сахалине аварийно сел самолет авиакомпании «Сибирь» Утром в субботу оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение, что на самолете авиакомпании "Сибирь" Аэробус А-320, следовавшем по маршруту Владивосток - Южно-Сахалинск, рейс 5604, имеются технические неисправности.

Шоу-бизнес Наргиз рассказала о причинах разрыва с Фадеевым "16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.

Политика Община в Крыму запустила хештег для вхождения Украины в состав РФ Глава украинской общины Крыма считает, что единственная возможность нахождения Украины в одном государстве с полуостровом — ее возвращение в состав России.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.

Происшествия Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге В Санкт-Петербурге подростки напали на продавцов магазина за то, что им не продали алкоголь. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает РЕН ТВ.

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.

Происшествия В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник На Украине в результате взрыва погиб пограничник, сообщает Государственная пограничная служба.

Происшествия В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2 В больнице в Якутии остаются четверо пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе, сообщает министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Футбол «ПСЖ» обыграл «Мец» в матче чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" обыграл на выезде "Мец" в матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Армия и оружие Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.

Политика Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Футбол «Болонья» благодаря голу в добавленное время победила СПАЛ В матче 2-го тура итальянской Серии A «Болонья» принимала СПАЛ и одержала победу со счетом 1:0.

Армия и оружие Военные самолеты Ан-12 и Ил-76 посадили в степь под Соль-Илецком На полевом аэродроме у города Соль-Илецк военные самолеты Ан-12 и Ил-76 отработали посадку на грунт, также были разыграны эпизоды по эвакуации пострадавших в результате налета диверсионно-разведывательной группы «противника».

Общество Собянин поддержал предложение увеличить финансирование театров Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение театральных деятелей об увеличении финансирования московских театров.