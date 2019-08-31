Политика
REGNUMСША наложили санкции на иранский танкер Adrian Darya 1 и его капитана
Иранский нефтяной танкер Adrian Darya 1 и капитан судна были включены в санкционный список минфина США, сообщает агентство Reuters. По словам представителя американского минфина, танкер был включен в санкционный список за связи с Корпусом стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана.
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с чего всё началось
«Такие судна, как Adrian Darya 1, позволяют Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) загружать и перевозить огромные объёмы нефти, которые они пытаются замаскировать и незаконно продать для спонсирования враждебной деятельности и пропаганды терроризма», — сообщается на сайте ведомства.RT на русскомвчера в 19:30
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На Сахалине аварийно сел самолет авиакомпании «Сибирь»
Утром в субботу оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение, что на самолете авиакомпании "Сибирь" Аэробус А-320, следовавшем по маршруту Владивосток - Южно-Сахалинск, рейс 5604, имеются технические неисправности.
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Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
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Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
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Происшествия
В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник
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РИА Новости вчера в 22:56
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Эксперты поведали, чем могут быть опасны диеты для организма.
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Пострадавшую в турецком аквапарке россиянку доставили в Москву
Газета.Ru вчера в 06:06
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В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2
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"Пари Сен-Жермен" обыграл на выезде "Мец" в матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.
РИА Новости вчера в 17:26
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Армия и оружие
Военные самолеты Ан-12 и Ил-76 посадили в степь под Соль-Илецком
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Московский Комсомолец вчера в 11:41
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Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова выразила соболезнования в связи со смертью члена тренерской группы Этери Тутберидзе и мамы хореографа Даниила Глейхенгауза Людмилы Шалашовой.
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