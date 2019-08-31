Политика

REGNUMREGNUMСША наложили санкции на иранский танкер Adrian Darya 1 и его капитана

Иранский нефтяной танкер Adrian Darya 1 и капитан судна были включены в санкционный список минфина США, сообщает агентство Reuters. По словам представителя американского минфина, танкер был включен в санкционный список за связи с Корпусом стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана.
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с чего всё началось
«Такие судна, как Adrian Darya 1, позволяют Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) загружать и перевозить огромные объёмы нефти, которые они пытаются замаскировать и незаконно продать для спонсирования враждебной деятельности и пропаганды терроризма», — сообщается
 на сайте ведомства.
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ТАССвчера в 19:33
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:11, Вашингтон
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