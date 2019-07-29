Политика

США надеются на творческое решение украинских властей по ДонбассуТелеканал 360° 14:06

Госсекретарь США Майк Помпео надеется на креативные идеи со стороны украинской власти по улучшению ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на встрече в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона». Запись встречи опубликована на YouTube.
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США понадеялись на «творческие предложения» Украины по Донбассу

Росбалт17:46

Госдеп США ждет от Зеленского «творческого подхода» к Донбассу, пока Киев ведет «борьбу за умы»

Царьград17:46

США надеются на «творческие идеи» Киева по прекращению войны

Вечерний курьер10:50

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США надеются на творческое решение украинских властей по Донбассу

Телеканал 360°14:06

США рассчитывают на «творческие идеи» Киева по урегулированию в Донбассе

ТАСС10:34
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Суд запретил бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо покидать страну из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул, сообщает Folha de S.Paulo.
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Две бригады российских арбитров обслужат матчи Лиги Европы

Бригады российских судей Сергея Лапочкина и Виталия Мешкова назначены на матчи второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
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Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой

Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
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Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit «чрезвычайно опасным»

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон придерживается жесткой позиции по выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения, что "чрезвычайно" опасно для Шотландии и для всей Британии, сообщает телеканал Sky News.
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Россия и Иран готовят совместные военно-морские учения

Обновлено в 12:36
Армия и оружие

Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что частные военные компании из США грабят нефтяные объекты в Сирии, сообщает ТАСС.
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Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
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Анна Хилькевич рассказала о походе к психологу

Обновлено в 14:20
Политика

В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады

Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

В России началось серийное производство истребителей Су-57

Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено в 18:44
Политика

На Украине решили реформировать СБУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью Телеканалу новостей «24» заявил, что украинские власти планируют реформировать Службу безопасности страны.
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Обновлено в 07:28
Происшествия

Трех человек спасли с горящего катера в Канаде

Три человека смогли покинуть горящий катер и были спасены в акватории реки Оттава. Инцидент произошел недалеко от канадской столицы.
Обновлено в 16:55
Происшествия

В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком

Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
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Политика

Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа

Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
Обновлено в 11:36
Космос

«Мы все сделаны из звезд»: в Москве проходят лекции о космосе

Культурная платформа «Синхронизация» в Москве проводит цикл лекций, посвященных космосу.
Обновлено в 09:40
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Хавбек «Краснодара-2» назвал соперника «чуркой»

Обновлено в 16:36
Музыка

Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием заслуженного деятеля искусств РСФСР, продюсера и композитора Игоря Крутого, отметив его вклад в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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У стрелка на фестивале в Калифорнии имелось разрешение на оружие

Обновлено в 15:55
Экономика

Bloomberg: Uber увольняет около 400 сотрудников

Компания Uber Advanced Technologies приняла решение об увольнении около 400 сотрудников, или порядка трети своего маркетингового управления в мире.
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Политика

Опубликован прогноз результатов губернаторских выборов на Урале

Уральским кандидатам в губернаторы — Алексею Текслеру (Челябинская область), Вадиму Шумкову (Курганская область) и экс-председателю свердловского правительства Денису Паслеру (Оренбургская область) —прочат победу в первом туре выборов 8 сентября.
Обновлено в 17:46
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Роналду рассказал об отношении к Мадриду после ухода из «Реала»

Обновлено в 17:46
Политика

Трампа призвали ввести новые санкции против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
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Космос

Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»

Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Происшествия

В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета

Десять человек погибли при крушении небольшого самолета в провинции Пенджаб на северо-востоке страны, сообщает местная газета News International со ссылкой на спасательные службы.
Обновлено в 19:06
Общество

Названы востребованные рабочие профессии в России

Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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