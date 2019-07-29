Политика
США надеются на творческое решение украинских властей по ДонбассуТелеканал 360° 14:06
Госсекретарь США Майк Помпео надеется на креативные идеи со стороны украинской власти по улучшению ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на встрече в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона». Запись встречи опубликована на YouTube.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 19:24, Вашингтон
Футбол
Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов, пишут СМИ
Суд запретил бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо покидать страну из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул, сообщает Folha de S.Paulo.
Обновлено в 17:08
Футбол
Две бригады российских арбитров обслужат матчи Лиги Европы
Бригады российских судей Сергея Лапочкина и Виталия Мешкова назначены на матчи второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 07:57
Авто
Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
Политика
Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit «чрезвычайно опасным»
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон придерживается жесткой позиции по выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения, что "чрезвычайно" опасно для Шотландии и для всей Британии, сообщает телеканал Sky News.
Обновлено в 17:52
Армия и оружие
Россия и Иран готовят совместные военно-морские учения
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что частные военные компании из США грабят нефтяные объекты в Сирии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:42
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич рассказала о походе к психологу
Обновлено в 14:20
Политика
В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады
Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали
Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено в 18:44
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью Телеканалу новостей «24» заявил, что украинские власти планируют реформировать Службу безопасности страны.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Происшествия
Трех человек спасли с горящего катера в Канаде
Три человека смогли покинуть горящий катер и были спасены в акватории реки Оттава. Инцидент произошел недалеко от канадской столицы.
Обновлено в 16:55
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Политика
Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа
Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
Обновлено в 11:36
Космос
«Мы все сделаны из звезд»: в Москве проходят лекции о космосе
Культурная платформа «Синхронизация» в Москве проводит цикл лекций, посвященных космосу.
Обновлено в 09:40
Футбол
Хавбек «Краснодара-2» назвал соперника «чуркой»
Обновлено в 16:36
Музыка
Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием заслуженного деятеля искусств РСФСР, продюсера и композитора Игоря Крутого, отметив его вклад в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 11:02
Экономика
Bloomberg: Uber увольняет около 400 сотрудников
Компания Uber Advanced Technologies приняла решение об увольнении около 400 сотрудников, или порядка трети своего маркетингового управления в мире.
Обновлено в 16:30
Политика
Опубликован прогноз результатов губернаторских выборов на Урале
Уральским кандидатам в губернаторы — Алексею Текслеру (Челябинская область), Вадиму Шумкову (Курганская область) и экс-председателю свердловского правительства Денису Паслеру (Оренбургская область) —прочат победу в первом туре выборов 8 сентября.
Обновлено в 17:46
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Происшествия
В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
Десять человек погибли при крушении небольшого самолета в провинции Пенджаб на северо-востоке страны, сообщает местная газета News International со ссылкой на спасательные службы.
Обновлено в 19:06
Общество
Названы востребованные рабочие профессии в России
Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52