Политика

США надеются на творческое решение украинских властей по ДонбассуТелеканал 360° 14:06

Госсекретарь США Майк Помпео надеется на креативные идеи со стороны украинской власти по улучшению ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на встрече в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона». Запись встречи опубликована на YouTube.
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Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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