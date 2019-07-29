Политика
США надеются на творческое решение украинских властей по ДонбассуТелеканал 360° 14:06
Госсекретарь США Майк Помпео надеется на креативные идеи со стороны украинской власти по улучшению ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на встрече в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона». Запись встречи опубликована на YouTube.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Политика
В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
Обновлено в 10:26
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Авто
Продажи подержанных машин в России упали по итогам первого полугодия
По итогам шести месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 1,4% ниже результата годичной давности.
Обновлено в 10:21
Политика
Онищенко назвал имена будущих руководителей Верховной Рады
Экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко предположил, кто из президентского окружения может занять руководящие посты в новом парламенте Главой Верховной Рады Украины 9-го созыва будет глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:39
Авто
Cobra 427 S/C Лиама Хоулета выставлена на аукцион
Cobra 427 S/C имеет под капотом 7,0-литровый двигатель V8 с четырьмя карбюраторами Weber.
Обновлено в 14:43
Здоровье
5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики
Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Футбол
Быстров заявил о готовности возглавить «Спартак»
Экс-футболист московского «Спартака» Владимир Быстров, который в настоящее время работает экспертом на телевидении, заявил о готовности возглавить столичный клуб в качестве тренера.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Политика
У Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Политика
Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке
Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Сябитова облизала бывшего мужа Собчак
Обновлено в 13:46
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.
Обновлено в 10:45
Авто
Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено в 12:33
Гаджеты
Глава Zeiss считает, что камеры на 64 Мп в смартфонах не нужны
Стоит отметить, что в камере еще многое зависит от программного обеспечения, а как сказал президент Zeiss Group Майкл Кашке, в смартфоне вполне достаточно датчика на 40 Мп.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
Россия и Иран проведут совместные военные учения
Обновлено в 12:20
Происшествия
Навальный сообщил о развитии аллергической реакции и контактном дерматите
Обновлено в 13:50
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Транспорт
В Кудрово расширили въезд в город со стороны Петербурга
Напомним, ранее в Кудрово расширили проезжую часть по Ленинградской улице.
Обновлено в 09:37
Политика
МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров
Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Обновлено в 09:37
Технологии
Mail.ru внедрит свой почтовый сервис в бортовую систему новых КамАЗов
Компания Mail.ru попытается внедрит свою популярную почту в бортовую систему «КамАЗа», информирует информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:38
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39