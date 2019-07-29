Госсекретарь США Майк Помпео надеется на креативные идеи со стороны украинской власти по улучшению ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на встрече в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона». Запись встречи опубликована на YouTube.

США надеются на творческое решение украинских властей по Донбассу

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