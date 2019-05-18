Армия и оружие
США начнут платить партнерам за отказ от российского оружияИзвестия 06:20
Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.
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Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Интернет
Павел Дуров: «диктаторы любят WhatsApp»
Основатель Telegram и ВКонтакте Павел Дуров 15 мая в своем блоге рассказал о проблемах приватности мессенджера WhatsApp, назвав его мессенджером для авторитарных правительств.
Обновлено 16 мая в 04:21
Общество
РАН передумала делать патриарха и Матвиенко почетными профессорами
Положение, позволяющее присваивать звания почетных профессоров РАН общественным деятелям, было включено в устав академии в 1997 году, однако в 2014 году его отменили.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено 16 мая в 09:34
Происшествия
Росавиация назвала роковые ошибки пилотов SSJ 100
Росавиация представила документ, где назвала, какие ошибки допустили пилоты самолёта Sukhoi Superjet 100 – они и стали причиной катастрофы в Шереметьево, пишут РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В Перу два человека погибли при падении вертолета
Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24
Футбол
Сегодня тремя матчами открывается 29 тур чемпионата России по футболу
ЦСКА смазал концовку чемпионата. Армейцы выиграли только один матч из последних пяти и опустилась на пятое место.
Обновлено в 05:01
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Общество
Во Франции проходят акции «жёлтых жилетов»
Во Франции проходят протесты «жёлтых жилетов».
Обновлено в 07:13
Экономика
Камеры видеонаблюдения на КАД обойдутся Смольному в 1,7 млрд рублей
Обновлено вчера в 14:39
Политика
России возвращают право голоса в ПАСЕ
Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи после присоединения Крыма в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено 16 мая в 18:51
Происшествия
На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП
Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Технологии
Toshiba Memory и Western Digital совместно инвестируют средства в новую фабрику по выпуску флэш-памяти
Обновлено вчера в 03:22
Происшествия
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Спорт
Загитова выложила фото с теннисного корта
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась фотографией с отдыха после тяжелого сезона, передает "Советский спорт".
Обновлено 16 мая в 16:31
Баскетбол
На звание лучшего новичка претендуют Дончич, Янг и Эйтон
Обновлено в 03:30
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Политика
Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая
Рабочая группа России и Белоруссии по оценке убытков из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" представит первые результаты в понедельник, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.
Обновлено в 05:50
Общество
На месте снесенного Лефортовского рынка построят офисно-торговый центр
Многофункциональный центр с торговыми площадями появится на месте Лефортовского рынка, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:22
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:56
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Кино
Финал «Игры престолов» потребовали переснять
На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено 16 мая в 07:31
Политика
Президенту Грузии прислали приглашение на инаугурацию Зеленского
Администрация президента Грузии сообщила о том, что Саломе Зурабишвили поступило предложение посетить церемонию вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского, которая назначена на 20 мая.
Обновлено в 06:43