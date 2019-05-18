Армия и оружие
США начнут платить партнерам за отказ от российского оружияИзвестия 06:20
Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.
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Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 14:11
Здоровье
В Москве выбрали лучшую медицинскую сестру
Обновлено в 11:22
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Футбол
Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу
Обновлено в 13:27
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Спорт
Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов
Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:49
Хоккей
Богдан Киселевич не останется в НХЛ и подпишет контракт с ЦСКА
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич продолжит карьеру в составе ЦСКА.
Обновлено в 13:27
Общество
Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма
Обновлено в 13:46
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Володин предположил начало деменции у Зеленского
В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Забор из бетонных плит раздавил мальчика в Верхней Пышме
Обновлено в 13:28
Музыка
Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»
Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Хоккей
Канада разгромила Германию на чемпионате мира
Обновлено в 15:05
Транспорт
Дитрих рассказал о ходе строительства трассы «Таврида» в Крыму
Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя составляет более 60%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»
Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Сообщения о минировании четырех московских вокзалов оказались ложными
Угрозы взрывов после анонимных сообщений о "минировании" четырех вокзалов в центре Москвы не подтвердились, опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Елизавета II пришла на свадьбу двоюродной племянницы
Королева Великобритании Елизавета II пришла на свадьбу своей двоюродной племянницы – дочери принца Майкла Кентского леди Габриэллы Виндзор.
Обновлено в 10:40
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок Англии
Обновлено в 13:54
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Политика
Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ
Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).
Обновлено в 06:08
Политика
Маттео Сальвини заявил о необходимости снятия санкций с России
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил РИА Новости, что изменения в вопросе снятия антироссийских санкций стоит ожидать после того, как его партия "Лига" станет правящей в Европе, тема снятия ограничений против РФ "объединяет всех порядочных людей".
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
В пригороде Баку загорелся торговый центр
Пожар вспыхнул в торговом центре "Загульба Малл" в пригороде Баку, четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в минздраве Азербайджана.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Росавиация назвала ошибки экипажа SSJ, сгоревшего в Шереметьеве
Росавиация 17 мая представила отчет, в котором рассказывается о действиях экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который потерпел крушение 5 мая в Шереметьево В документе Росавиации говорится, что капитан самолета несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, прикладывая при этом максимальное усилие, пишет RT .
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья»
Семья Муслима Магомаева не любит общаться с журналистами, а его дочь Марина до последнего хранила молчание, но не смогла сдержаться, когда на телевидении с завидной регулярностью стали появляться «внебрачные» дети отца.
Обновлено в 11:00
Космос
17-летний астроном обнаружил планету с двумя Солнцами
17-летний астроном из 11 класса школы Горация Манна в Нью-Йорке обнаружил планету с двумя Солнцами.
Обновлено вчера в 11:16
Кино
Актер из «Игры престолов» Иван Реон прилетел в Петербург
В Санкт-Петербург прилетел британский актер Иван Реон, исполнивший в сериале «Игра Престолов» роль одного из самых жестоких персонажей Рамси Болтона.
Обновлено в 03:39
Музыка
Участники «Евровидения» в Тель-Авиве сразятся за первое место
Финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019», который стартует в субботу вечером 18 мая в Тель-Авиве, определит имя победителя из представителей 26 стран.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
В Махачкале эвакуировали мечеть из-за ложного звонка о минировании
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов.
Обновлено в 13:50